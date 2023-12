Raddoppio Me-Ct, inaugurato il cantiere di Nizza. Il sindaco: "Opera epocale" - Tempostretto

Nel territorio del centro jonico sorgerà la nuova stazione di Nizza - Alì Terme

NIZZA – Il sindaco Natale Briguglio l’ha definito un “giorno memorabile per la nostra amata Nizza e per l’intera regione”. Ieri è stato ufficialmente inaugurato il cantiere di Nizza del raddoppio ferroviario Messina-Catania, dove le attività, già avviate da qualche tempo, sono entrate nel vivo con l’arrivo della “talpa” che consentirà di scavare la lunga galleria prevista dal progetto. “Un progetto epocale che trasformerà la nostra realtà quotidiana”, ha proseguito Briguglio.

Alla presenza di autorità e amministratori dei comuni vicini, in occasione dell’inaugurazione del cantiere è stata anche celebrata una messa per la festività di Santa Barbara. “Veglierà su coloro – ha aggiunto ancora il sindaco Briguglio – che lavoreranno con impegno e dedizione per portare a termine questa impresa che cambierà il volto della nostra comunità. Guardiamo avanti con entusiasmo e fiducia nel vedere i benefici di questa nuova connessione tra Messina e Catania”.

A Nizza, a ridosso della SP 27, sorgerà anche la stazione ferroviaria di Nizza – Alì Terme. Quello situato nella cittadina jonica è il primo cantiere del lotto nord per la variante a doppio binario elettrificato Taormina – Giampilieri, affidato da Rfi alle società Webuild e Pizzarotti.

