Reggio, fra cinema e tv omaggio in celluloide al genio di Gianni Versace a 25 anni dalla morte - Tempostretto

Iniziativa della Calabria Film Commission: vaglierà le proposte il fratello del grande stilista, Santo. Già partiti i casting per il film di Calopresti

REGGIO CALABRIA – Parte dalla Calabria Film Commission la possibilità di realizzare un film che renderà omaggio alla vita e al genio di Gianni Versace, assassinato 25 anni fa – era il 15 luglio del 1997 – a Miami Beach.

Ad annunciarlo è Anton Giulio Grande, conosciuto come stilista, ma da aprile nominato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commissario straordinario di Calabria Film Commission, prima dell’imminente uscita del bando a sostegno delle opere cinematografiche più meritevoli, che una speciale commissione con la supervisione di Santo Versace avrà il compito di vagliare.

Anton Giulio Grande succede a Gianni Minoli. «Tra i nostri progetti futuri auspichiamo – spiega Grande – anche la possibilità di un importante omaggio al genio di Gianni Versace, destinato sia al cinema sia alle serie televisive internazionali. Siamo pronti a ricevere le sceneggiature dalle grandi produzioni sia per il grande schermo sia per la televisione».

Intanto, via al casting del film di Calopresti I Versace

Va anche detto però che già da alcuni giorni è partito addirittura il casting per il film che emblematicamente avrà per titolo giustappunto I Versace (titolo provvisorio, comunque) e sarà girato da un grande regista calabrese come Mimmo Calopresti.

Entro il 26 agosto sarà possibile esclusivamente ad attori e attrici calabresi inoltrare la propria candidatura per il lungometraggio che sarà prodotto da Qualityfilm e Minerva Pictures.

In ballo non solo ruoli minori, ma anche le parti principali.

Per interpretare Gianni Versace si cerca un bambino di 8 anni che impersoni lo stilista da piccolo e un ragazzo fra i 16 e i 24 anni; una trentenne per il ruolo di Franca; un uomo fra i 35 e i 40 anni per calarsi nei panni di Antonino Versace; un bambino di 10 anni per impersonare Santo Versace da piccolo e poi un giovane fra i 25 e i 30 anni; quanto a Donatella Versace, la ricerca attiene a una ragazza fra i 13 e i 16 anni d’età.

