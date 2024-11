Renato Zero a Messina: “No al ponte, la bellezza dello Stretto non si tocca”

L'artista sul palco: "Per ciucciare soldi vi vogliono regalare quest'opera"

MESSINA – “Un grande patrimonio naturale. Per ciucciare ancora soldi vi vogliono regalare un ponte”. Fanno discutere le dichiarazioni contro il ponte sullo Stretto (video su youtube di Stampalibera) di Renato Zero durante il concerto del 6 novembre a Messina. Un concerto trionfale per il cantante, applaudito anche quando ha attaccato la grande opera. Ha sottolineato l’artista: “Loro dicono che con il ponte la Sicilia diventerà più praticabile. Ospiteranno più persone e ci sarà molto più turismo. Col c… Questo tratto di mare è impagabile”.

Per Zero, “col ponte si soffocano sorpresa, meraviglia. Quello dello Stretto è un paesaggio che non vuole altro che esibirsi naturalmente. Con tutta la sua bellezza”.

