Rifiuti, Messina Servizi a La Fauci: “Nessun ritardo ma un rallentamento”

La partecipata risponde al consigliere che aveva segnalato il problema da San Michele a via Palermo

“Osservazioni strumentali. Le operazioni di raccolta erano già in corso”. – Messina Servizi Bene Comune risponde alle dichiarazioni del consigliere Giandomenico La Fauci “sui presunti ritardi nella raccolta differenziata in alcune microzone dell’area nord, come San Michele e via Palermo”.

Ecco la nota: “Le osservazioni del consigliere appaiono strumentali e non corrispondono alla realtà. Le operazioni di recupero da parte della società erano già in corso prima ancora che arrivassero le segnalazioni del consigliere. Si evidenzia inoltre che non si è registrato alcun ritardo, ma è più corretto parlare di un fisiologico rallentamento del servizio determinato da alcuni fattori contingenti. Msbc ribadisce il costante impegno nel migliorare la qualità del servizio, che oggi vede Messina come prima città metropolitana del Sud Italia con il 60% di raccolta differenziata. Un risultato importante, frutto della collaborazione tra amministrazione, azienda e cittadini, che rappresenta una base su cui continuare a lavorare per raggiungere nuovi traguardi”.

Nessuno nega i risultati nel campo della differenziata, da parte di Messina Servizi. Ma in effetti, per “fattori contigenti” che non conosciamo, di fatto “un rallentamento”, fisiologico o meno, c’è stato in questi giorni.