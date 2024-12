Riqualificazione del campo Bonanno, c’è il finanziamento

Ad annunciarlo è il sindaco di Messina Federico Basile nell'ambito di un bando della presidenza del Consiglio

MESSINA – “Abbiamo lavorato sodo e questo è uno dei tanti frutti. La presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento Sport ci ha notificato la graduatoria che ci vede tra i beneficiari del bando Fondo Sport e Periferie A_2024. In primo piano il finanziamento per la riqualificazione del campo sportivo Nicola Bonanno”. Ad annunciarlo è il sindaco Federico Basile.

Continua il primo cittadino: “Il progetto esecutivo di riqualificazione dell’impianto prevede la trasformazione dell’esistente in un centro sportivo ultramoderno che prevede il rifacimento del campo con manto sintetico, la ristrutturazione degli spogliatoi e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 30 kWp per l’efficientamento energetico. E mira a rendere la struttura funzionale per l’attività sportiva agonistica inclusiva, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche”.

E ancora: “Ringrazio l’assessore Massimo Finocchiaro, l’assessore Francesco Caminiti e l’esperto allo Sport Francesco Giorgio e tutti gli uffici coinvolti per il loro prezioso contributo nella predisposizione del progetto. Senza la loro dedizione e competenza, non sarebbe stato possibile trasformare un’idea ambiziosa in una realtà concreta”.

In ottobre un servizio della nostra testata ha raccontato proprio il degrado della struttura.

Articoli correlati