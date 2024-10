Degrado al campo Bonanno ma si spera nella riqualificazione VIDEO e FOTO

Messina. Presentato oggi al Comune il progetto esecutivo per recuperarlo. Al momento la struttura sportiva si trova in pessime condizioni

MESSINA – Il campo di calcio a 11 “Nicola Bonanno”, all’Annunziata, versa in condizioni pietose. Crepe, porte rotte e il soffitto in plastica danneggiato sono solo alcuni dei problemi della struttura, ancora utilizzata dalle realtà sportive del nostro territorio. ll tutto conferma la carenza in città di spazi per praticare il calcio a 11. Un tema che investe anche la squadra del Messina, come spesso ha sottolineato mister Modica.

Il Comune punta alla riqualificazione dell’impianto

Oggi, al Comune, è stato presentato il progetto esecutivo di riqualificazione dell’impianto, che prevede la trasformazione in un centro sportivo moderno, ma manca il finanziamento. Però si resta fiduciosi; essendo parte del progetto “Sport e Periferia”, già in corso per il rinnovamento del PalaMili e del PalaTracuzzi, la speranza è che anche il “Bonanno” possa ottenerlo. L’iniziativa rientra nel piano di valorizzazione degli impianti, affidata alla Patrimonio Spa.