Rissa a Panarea davanti a un locale, denunciati quattro giovani - Tempostretto

L'episodio è avvenuto durante la movida, il 13 agosto. L'intervento dei carabinieri

PANAREA – Movida a Panarea. Quattro giovani cominciano a colpirsi con calci e pugni davanti a un locale. Un episodio avvenuto nella notte del 13 agosto. Da qui l’attività investigativa dei carabinieri, Compagnia di Milazzo, che hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria quattro persone di età compresa tra il 18 e i 25 anni. La rissa sarebbe scoppiata per motivi futili. Fondamentale, per i carabinieri del posto fisso stagionale di Panarea, l’analisi dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, che documentano le fasi dello scontro. Uno dei quattro è rimasto lievemente ferito.

I giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal magistrato Giuseppe Verzera. I carabinieri hanno avanzato la proposta d’adottare la misura di prevenzione del Dacur (Daspo urbano), che impedisce, a chi si è reso responsabile di atti gravi, di frequentare le zone urbane più affollate e della movida.