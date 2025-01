Rose rosse e standing ovation per Il Volo. A Messina festeggiano 15 anni di carriera FOTO

Brani di successo mondiale, cover, arie d'opera e canzoni inedite: il concerto "Per aspera ad astra" incanta il PalaRescifina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Alcuni di voi ci seguono sin dal nostro esordio nel 2009. Grazie per l’amore che ci avete dato”, dicono emozionati Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Meglio conosciuti come Il Volo, il trio del pop lirico italiano che ieri sera ha incantato il PalaRescifina. A Messina si è concluso il tour nei palasport ed è qui che i giovani professionisti hanno festeggiato i loro 15 anni di carriera.

I regali e l’affetto dei fan

E il pubblico ha partecipato alla loro festa. In tanti hanno portato in dono rose rosse, regali, bottiglie, biglietti, lettere e cartelloni. Alla fine di ogni esibizione da solisti i tre cantanti sono usciti di scena con le mani piene di regali e il cuore di affetto. Non sono mancati i momenti esilaranti e quelli emozionanti. Una signora che implorava da sotto il palco per avere un abbraccio o un bacio da uno dei tre, una bambina presa in braccio per tutta la durata di un brano. E poi il grande abbraccio dei messinesi e dei fan arrivati da fuori città quando Ignazio, Piero e Gianluca sono scesi dal palco per cantare in mezzo alla gente, stringere mani, regalare sorrisi e fare foto con tutta la platea.

Un viaggio musicale fra cover, arie d’opera e brani inediti

Un concerto che gli stessi artisti hanno ribattezzato “Per aspera ad astra”, riprendendo i titoli di due loro brani inediti. Ma il viaggio è stato intenso: dal brano reduce del successo sanremese dello scorso anno “Capolavoro” al “Nessun dorma” di Puccini, passando per cover, arie d’opera e brani conosciuti in tutto il mondo. “Who want to live forever”, “Rocket man”, “The show must go on”, “E lucevan le stelle”, “Se” (di Nuovo cinema paradiso”, “Se telefonando”, “The sound of silence”, “Allelujah” e “Miserere”. Hanno fatto sognare, cantare ed emozionare, alternando esibizioni in trio a performance da solisti.

Ad aprire il concerto l’artista Cecille con una cover di “You make me feel” e un suo brano inedito con cui rappresenterà l’Italia a febbraio in un festival musicale in Sud America. Ad accompagnare Il Volo sul palco anche un’orchestra di 30 elementi, i cui strumenti hanno aggiunto emozione e magia brano dopo brano.

“Grazie a chi ci segue dal nostro esordio nel 2009”

Poi i ringraziamenti a tutto lo staff, ai tecnici, ai musicisti e alla produzione. Ma soprattutto al pubblico, a chi li segue sin dall’esordio di “Ti lascio una canzone” nel 2009. “Qui fra di voi ci sono tanti amici che ormai sono famiglia. Ciao Saretto, la tua granita di Taormina è la più buona del mondo”, urlano dal palco. “Il più grande privilegio della nostra vita è avere voi che ci seguite da così tanti anni. La vita ci ha dato tanto e noi non l’abbiamo mai dato per scontato. Vi saremo per sempre grati per l’amore che ci avete donato”.

