Salmonellosi a Messina, chiuso per gravi carenze igieniche uno dei locali sotto indagine

Controlli dell'Asp nelle attività indicate dai genitori dei bambini ricoverati. I risultati delle analisi sugli alimenti arriveranno tra qualche giorno

MESSINA – Questa mattina sono stati effettuati dei controlli nelle attività indicate dalle mamme dei bambini ricoverati in ospedale per sospetta salmonellosi. Lo ha reso noto il dott. Santi La Macchia, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario e direttore all’U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

“I controlli eseguiti da personale specializzato del Dipartimento – ha spiegato il dott. La Macchia – hanno riguardato le strutture. Sono stati effettuati anche diversi campionamenti di alimenti i cui risultati arriveranno tra qualche giorno. Per una delle attività controllate ho firmato l’immediata chiusura per gravi carenze igienico-sanitarie”.

