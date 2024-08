Sanità Messina, una visita urgente? Nel 2027

Il caso segnalato da una paziente oncologica che ha prenotato una visita urgente all'ambulatorio di osteoporosi del Policlinico

Una visita urgente? Nel 2027. Si è sentita rispondere così una paziente che ha telefonato al Centro unico prenotazioni per fissare una visita all’ambulatorio di osteoporosi del Policlinico di Messina. Visita che il medico le base le aveva detto di effettuare con una certa urgenza. E il codice d’urgenza, che imporrebbe di effettuare il controllo entro 10 giorni dalla richiesta, è stato apposto correttamente dal medico di base nella prescrizione e comunicato al CUP dalla paziente. Niente da fare, prima disponibilità utile: 13 gennaio 2027.

“Non so a chi rivolgermi – spiega la donna affranta- mi appello alle testate giornalistiche nella speranza che possano almeno far risaltare pubblicamente questa situazione.

La paziente spiega che la visita si è resa necessaria perché ha un grave problema relativo all’osteoporosi, dovuto probabilmente alla radioterapia e chemioterapia cui è sottoposta. Ecco perché il medico ha richiesto la visita all’ambulatorio con una certa urgenza.

Un’altra denuncia sulla lungaggine infinita delle liste di attesa in sanità a Messina e provincia, quindi. Un allarme scattato mesi fa anche all’Asp. Il direttore generale Giuseppe Cuccì ha varato un piano per abbattere le liste d’attesa, aprendo gli ambulatori anche nel fine settimana. Ma arrivano ancora alcune segnalazioni da parte di pazienti anche gravi che devono aspettare a lungo per essere visitati.