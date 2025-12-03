Santa Lucia, la villetta Felicia Bartolotta non è più al buio

"L'impianto di pubblica illuminazione c'era ma non funzionava"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La villetta Felicia Bartolotta, nel villaggio di Santa Lucia sopra Contesse, non è più al buio. Gioisce il consigliere della II Municipalità, Salvatore Lanfranchi, che aveva più volte segnalato la criticità. “L’impianto di pubblica illuminazione c’era ma non ha mai funzionato. La villa non è nuova, esiste da una decina d’anni, ma è sempre stata al buio”, raccontava il consigliere in una precedente intervista. “E’ un peccato perché lo spazio è bello ma senza la luce i bambini ad una certa ora sono costretti ad andare via e anche chi abita qui intorno non si sente al sicuro”, spiegava Lanfranchi.

Uno spazio riqualificato con giochi nuovi e attrezzi per lo sport

Lo spazio è stato riqualificato lo scorso anno ed è l’unico fruibile da bambini e ragazzi del villaggio di Santa Lucia. Alla fine del 2024, grazie al progetto Way di Messina social city, sono stati collocati degli attrezzi per fare sport all’aria aperta, in questa come in altre piazze della città. Inoltre sono stati posizionati dei nuovi giochi per i piccoli e sulla pavimentazione sono apparsi dei colorati giochi da cortile. Eppure nonostante il lavoro di riqualificazione, molto apprezzato dagli abitanti del paese, la villetta è rimasta al buio per un altro anno. Oggi finalmente la luce è stata accesa, così come la speranza dei bambini che oggi possono continuare a giocare anche quando è buio.