Sciotto-Modica fumata grigia. Serve ancora tempo alle parti

Dopo l'incontro di ieri presidente e allenatore si sarebbero dovuti incontrare nuovamente oggi, ma non ci sono ancora notizie ufficiali

MESSINA – L’incontro nella giornata di ieri, mercoledì, c’è stato, ma non è stato risolutivo né sul piano della riconferma e neanche su quello della separazione decisiva. Il presidente magari pensava di chiudere l’accordo a quattr’occhi in poco tempo, mister Modica dal canto suo pensava di fare richieste sacrosante su cui non ci sarebbe stato bisogno di discutere oltre. Fatto sta che è passato un altro giorno e il Messina ancora non conosce come riprenderà l’anno prossimo.

I due erano attesi da un ulteriore confronto in giornata, segno che entrambi vorrebbero ci fosse un seguito, ma se Sciotto è un esperto nelle lunghe trattative mister Modica è un uomo istintivo e le lunghe attese potrebbero farlo allontanare definitivamente. Anche perché come ribadito ieri è già tardi e in un senso, confermando Modica, o nell’altro, rivoluzionando tutto, il Messina deve cominciare a muoversi sul mercato e nella programmazione.

Si attendono notizie in serata, ma potrebbero ancora non arrivare, nel frattempo la società è attiva anche su altri fronti. Come infatti riporta MessinaSportiva si sta lavorando anche per il ruolo di dirigente estraneo alla parte sportiva. Angelo Costa, ex direttore operativo, ha fatto sapere di essere disposto a continuare, ma la proprietà si è incontrata con Saverio Provenzano. Il professionista che potrebbe ricoprire il ruolo di dirigente, poi si vedrà declinato come, è nell’orbita Infront ed già responsabile marketing del Palermo.

