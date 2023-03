Sequestrati centinaia di mazzetti di mimose venduti senza autorizzazione - Tempostretto

Intervento interforze eseguito da Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri

MESSINA – In un’ottica di tutela del consumatore e di rispetto delle regole vigenti, la Questura di Messina ha organizzato ieri specifici servizi interforze volti al contrasto del fenomeno dell’ambulantato abusivo, che hanno impegnato personale della Polizia di Stato unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia municipale e della Polizia metropolitana. L’attività svolta dagli operatori delle forze dell’ordine impegnate nei servizi anti-ambulantato abusivo ha interessato, in particolar modo, la vendita di fiori incrementata nella giornata internazionale dedicata alla donna, sia lungo le vie cittadine di maggiore percorrenza sia nelle aree a maggiore vocazione commerciale. Effettuati nel corso della mattinata 9 sequestri di fiori a carico di ambulanti sprovvisti di qualsivoglia autorizzazione per il commercio ambulante, per un quantitativo complessivo ingente, per il cui trasporto è stato necessario l’impiego di due autovetture di servizio. I fiori sequestrati sono stati, infine, donati alla Basilica di S. Antonio.