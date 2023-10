Serie B, La Saracena con Volley Valley. Sicily Bvs a Siracusa, Morale: "Che sensazione tornare a casa" - Tempostretto

Nel campionato nazionale di serie B di pallavolo, La Saracena ospita Volley Valley, Sicily Bvs impegnata a Siracusa. Morale (Sicily): "I miei familiari ci verranno a guardare"

La Saracena e Sicily Bvs impegnate nel weekend rispettivamente contro Volley Valley Catania in casa e Siracusa in esterna.

Serie B2/f: La Saracena Volley torna al “PalaSerranò” di Patti. Ingresso gratuito

Alle ore 18 toccherà a La Saracena Volley che, al “PalaSerranò” di Patti, cercherà di lanciarsi in classifica, affrontando Volley Valley. Coach Fazio ha lavorato in settimana per cercare di limare i dettagli di un organico fortemente rinnovato, ma anche consapevole della propria forza. La vittoria ottenuta a Paola ha riportato fiducia nell’ambiente e, complice l’apertura dell’impianto al pubblico – ingresso gratuito, si vorrà ben figurare, dando seguito a quanto ottenuto sabato scorso in terra calabrese.

La centrale de La Saracene Volley, Agnese Prinzivalli

La centrale Prinzivalli: “A Paola brave a cambiare ritmo alla gara”

Nell’intervista rilasciata in settimana, la centrale Agnese Prinzivalli ha commentato questo primo scorcio di campionato, partendo dalla partita vinta a Paola: “Aver conquistato punti in trasferta, fa animo. E’ stata una gara fatta di alti e bassi. Avevamo iniziato male; dovevamo ambientarci contro una squadra a noi poco nota. Avevamo fatto la seduta video per conoscere meglio l’avversaria, ma stavamo accusando la trasferta”.

Rispetto alla prima gara, si sono viste delle differenze: “In chiusura di set, questa volta, siamo riuscite a dire la nostra. Contro Reggio Calabria siamo prima andate avanti per poi calare alla distanza. A Paola non è successo. L’importante è aver portato tre punti a casa che fanno morale. Siamo state più aggressive in attacco. Contro la Reghion costruivamo bene ma poi ci facevamo prendere le misure dalle avversarie. Sarebbe servita un po’ di pazienza e variare gioco in avanti”.

Ed invece a Paola è venuta fuori l’intelligenza tattica della squadra: “Loro hanno difeso tantissimo, con azioni molto lunghe. Noi siamo state lì sul pezzo, più volte rigiocato con pazienza, anche cambiando ritmo, mettendo alla fine palla a terra”.

Ferraro e Amaturo impegnate nella trasferta vittoriosa di Paola

La Saracena in classifica è a quota quattro, dopo la sconfitta al tie-break con Volley Reghion e il successo 1-3 su Paola, mentre Volley Valley guida la classifica a punteggio pieno, a pari merito con Modica, Cus Catania e Caltanissetta, grazie alle vittorie per 3-0 contro Paola e Volley Palermo. Nota a margine; nelle due gare disputate, le catanesi non hanno perso neppure un set.

Arbitreranno l’incontro Gianpaolo Panzeca (1°) e Gianfranco Menallo (2°).

Questi gli altri incontri della terza giornata: Mascalucia-Vibo Valentia, Cus Catania-Paola, Catania Volley-Volley Palermo, Modica-Volley Reghion, Caltanissetta-San Lucido, Com.Fer. Palermo-Polisportiva Gioiosa

Lo schiacciatore della Sicily Bvs, Loris Morale

Sicily Bvs, lo schiacciatore Morale: “Stiamo cercando nuove soluzioni di gioco”

Sul fronte Sicily Bvs, dopo l’esordio casalingo, arriva anche il battesimo in trasferta. Domani, i ragazzi di coach Zappalà saranno ospiti, alle ore 18, al Pallone Tensostatico “Davide Triolo” di Solarino (SR), della Paomar Volley, nella terza giornata del campionato di Serie B maschile girone I.

I tirrenici arrivano dalla sfida persa in casa contro l’Aquila Bronte e proveranno a rifarsi lontano da casa.

Loris Morale, giovane schiacciatore della Sicily Bvs, in roster da quest’anno, è cresciuto proprio nel siracusano: “Per me questa prima trasferta sarà un po’ come tornare a casa; una bella sensazione innanzi ai miei familiari che ci verranno a guardare. Dopo la sfida con Bronte abbiamo analizzato in video la partita e siamo pronti a correggere i nostri errori. In settimana abbiamo lavorato su nuovi schemi e nuove soluzioni. Loro li ho affrontati con la squadra giovanile in cui sono cresciuto. Conosco, per averlo visto giocare, il palleggiatore Francesco Bafumo e so che dovremo fare attenzione”.

L’avversario: la Paomar Volley Siracusa

La Paomar Volley Siracusa affronta quest’anno la sua quinta stagione assoluta e la terza consecutiva nel campionato di Serie B; in questo avvio di campionato ha collezionato una vittoria in casa, contro Ciclope Bronte, e una sconfitta sul campo di Reggio Calabria. Nella scorsa stagione i precedenti con la Sicily Bvs parlano di una vittoria a testa, entrambe arrivate per 3-1 per la formazione di casa. La Paomar Volley da quest’anno cambia impianto di casa trasferendosi da Siracusa a Solarino dove si allena e gioca le partite casalinghe.

Molte sono state le conferme rispetto al precedente campionato tra cui il capitano, Antonio Pappalardo, il palleggiatore Francesco Bafumo, i centrali Giacomo Maggiore e Gabriele Germano, lo schiacciatore Andrea Caramagno ed il libero Raffaele Venosa, membro più anziano del gruppo. Da segnalare il ritorno, dopo un anno, dell’opposto Matteo Nicolosi.

Nella stagione in corso, le novità della Paomar sono il Ds Salvo Trombetta, mentre la direzione tecnica è sempre affidata a Mirko Peluso e l’assistente Egidio Emmi. La composizione del roster è stata completata con le novità dei giovani fratelli Andrea e Marco Chiesa, Giuseppe Bazzano ed Edoardo Dato. Tra i più giovani aggregati in prima squadre anche i nati nel nuovo millennio Samuele Petrolito e Francesco Privitera.

Direzione di gara affidata a De Luca (1°) e Squillaci (2°).

Le altre gare del terzo turno: Palermo-Reggio Calabria, Fiumefreddo-Viagrande, Lamezia-Ciclope Bronte

