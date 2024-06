Si decide il futuro del Messina: incontro tra Sciotto e Modica

Atteso un incontro nel pomeriggio tra il presidente e l'allenatore. Bisogna fare presto in un senso o nell'altro per gettare le basi della nuova stagione

Il Messina si è salvato ormai mesi fa e ha completato l’iscrizione nei tempi prestabiliti entro il 4 giugno. Non si sa però altro su quello che sarà il futuro della squadra biancoscudata, il presidente Sciotto parla poco ma nelle ultime settimane si è sentito e si è visto con lo staff e i dirigenti che hanno reso possibile la salvezza diretta in questa stagione.

Per oggi pomeriggio è previsto un nuovo incontro tra il patron e il tecnico Giacomo Modica. Quest’ultimo, come anche il direttore sportivo Domenico Roma e il direttore operativo Angelo Costa, è rimasto in buoni rapporti con la proprietà, le parti si sentono e Modica-Roma-Costa sarebbero disponibili a proseguire il proprio operato a Messina, immaginiamo a certe condizioni.

Le possibili richieste di Modica

Ovviamente restano da decidere le modalità che purtroppo non sono dettagli. Proprio per questo motivo ogni incontro può essere decisivo. Non trapela nulla dalle parti ma sicuramente mister Modica avrà avanzato della richieste e delle garanzie per continuare a guidare questo Messina. Sicuramente al centro delle trattative ci sarà il campo, perché mister Modica l’ha ripetuto più volte che vuole fare solo il suo lavoro, ovvero allenare. In più probabilmente qualche richiesta “più condivisa” sul mercato da fare, senza badare solo alla convenienza della trattativa e in più l’allenatore vorrebbe un contratto biennale.

Solita lentezza del Messina

Tutto questo è da decidere mentre le altre squadre si preparano di corsa alla prossima stagione con allenatori già scelti e incaricati e con direttori sportivi che lavorano alla costruzione delle squadre per il prossimo anno. Il Messina invece come ribadito più volte ha solo cinque giocatori sotto contratto, privilegiare la continuità dopo tante settimane di immobilismo sarebbe anche utile e forse l’unica scelta per dare continuità e non perdere ulteriore tempo in una nuova rivoluzione tra staff e calciatori.

Il Messina con Modica in panchina manterrebbe la sua identità e il direttore Roma potrebbe già cominciare a operare per prolungare i contratti di chi in scadenza vorrebbe proseguire a Messina e magari pensare di rinnovare dei prestiti ove questo fosse ancora possibile. Il tempo che passa non è un bene in questi casi, specie in una piazza come Messina: esigente e che non si vuole rassegnare a stagioni “ripizzate”.