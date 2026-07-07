Spettacoli, concerti e cultura: ecco il cartellone per la stagione estiva a Messina

Musica, teatro, cinema e incontri culturali in diversi luoghi cittadini

MESSINA – Un cartellone ricco e condiviso per accendere l’estate messinese, puntando sulla sinergia tra le istituzioni e le realtà del territorio per rafforzare l’attrattività della città. Ecco “Messina E-state 2026”, promosso dall’amministrazione comunale. Il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, e il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura, Rosario Coppolino, hanno illustrato i dettagli e le principali novità di un’edizione che unisce grandi concerti negli stadi, teatro, cinema e approfondimenti culturali. Con loro, il presidente dell’Adsp (Autorità di sistema portuale dello Stretto) Francesco Rizzo, il pro rettore Unime Giuseppe Giordano e il direttore artistico della nuova Rassegna cinematografica al parco urbano in Fiera Francesco Cannavà, nel segno delle sinergie.

Proprio nel campo delle collaborazioni, con l’università viene proposto lo spettacolo shakesperiano “Romeo e Giulietta” il 10 e l’11 luglio, nella scalinata del Rettorato, e con l’Adsp l’iniziativa cinematografica in Fiera dal 26 luglio al 1° agosto.

Il Festival della musica elettronica a Capo Peloro

“Tra le chicche della stagione estiva 2026 il Festival della musica elettronica a Capo Peloro, il 2 agosto, per i giovani e non solo. Già 4mila biglietti sono stati venduti in tutta Europa. Un evento realizzato da un marchio internazionale. La capienza è 10mila”, ha sottolineato l’assessore Finocchiaro.

La stagione dei grandi eventi negli stadi e nelle arene

Il calendario musicale prevede una serie di appuntamenti di forte richiamo che si dividono tra lo stadio “Franco Scoglio” e le arene cittadine. Dopo le esibizioni di giugno che hanno visto protagonisti Eros Ramazzotti e Geolier, i primi giorni di luglio si sono aperti con le date di Max Pezzali. Il cartellone dei grandi concerti prosegue il 12 luglio con l’arrivo di Tiziano Ferro, seguito il 14 luglio da Zucchero con il suo tour negli stadi.

Levante, Mannoia e Masini all’Arena Capo Peloro

La musica dal vivo continuerà a essere protagonista anche ad agosto e settembre, spostandosi principalmente nella cornice dell’Arena Capo Peloro. Tra le esibizioni principali spiccano i concerti di Levante il 18 agosto, Fiorella Mannoia il 22 agosto con il progetto “Anime Salve”, Marco Masini il 28 agosto e la cantante internazionale Anggun, attesa al Giardino Corallo il 20 settembre.

Teatro e intrattenimento al Giardino Corallo e al Monte di Pietà

Un ruolo centrale nella programmazione estiva è affidato al Giardino Corallo e al Monte di Pietà, storici spazi cittadini dedicati alla prosa e al cabaret. Il Giardino Corallo ospiterà diversi appuntamenti teatrali e di intrattenimento, tra cui gli spettacoli di cabaret di Denny Napoli il 3 luglio e Maurizio Battista l’11 luglio. Spazio anche al teatro classico e d’autore con la rappresentazione de “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello, interpretato da Pippo Pattavina il 26 luglio, e con la commedia “L’avaro” di Molière che vedrà sul palco Enrico Guarneri l’8 agosto.

Il Monte di Pietà farà invece da sfondo a serate dedicate alla musica acustica e alla divulgazione, ospitando tra gli altri il concerto di chitarra di Francesco Buzzurro il 4 luglio e diversi appuntamenti nell’ambito del Festival dell’Arte e del Pensiero.

Rassegne cinematografiche e festival culturali nei luoghi storici

Oltre alla musica e al teatro, il cartellone estivo offre ampio spazio al cinema e alla saggistica. Tra le iniziative di rilievo si inserisce il Cinema Sotto le Stelle all’arena del Multisala Apollo al Monte di Pietà, insieme alla Rassegna Ccnematografica internazionale di Messina Amare, ospitata all’Agorà dello Stretto, in Fiera.

Galimberti e De Magistris al Festival dell’Arte e del Pensiero

La cultura e il dibattito saranno al centro del Festival dell’Arte e del Pensiero, organizzato in collaborazione con Officina Bon Voyage e l’Università di Messina, che vedrà la partecipazione di figure della cultura e della saggistica tra cui Umberto Galimberti il 3 settembre e Luigi De Magistris il 6 settembre. Infine, il mese di settembre sarà caratterizzato da appuntamenti tematici come il festival Scriptorla, dedicato alla scrittura cinematografica e televisiva, e le giornate dedicate a Messina EsotericArte alla Chiesa di Santa Maria Alemanna.