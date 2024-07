Spiragli di mercato per il Messina col ritiro, annunciato e rimosso, che incombe

Si fanno i nomi di diversi under, uno dei cinque sotto contratto verso una rivale. In ritiro probabilmente con giocatori che poi firmeranno

MESSINA – Annunciata la data dell’inizio del ritiro del Messina, il 22 luglio, poi annunciata sui social la sede, a Zafferana Etnea, ma pochi minuti dopo rimosso il post. In tutta questa confusione, si spera solo apparente, la preparazione dovrà pur iniziare visti i primi impegni con la Coppa Italia. La sfida è in programma il 10 agosto col ritiro che nel post poi rimosso dovrebbe finire il 9, duole dirlo ma la Coppa Italia viene da sempre poco considerata col Messina che negli ultimi tre anni ha perso due volte al primo turno e una al secondo.

Al tempo stesso in ritiro bisognerà pur andarci “in linea con tutte le altre squadre di serie C” e sarebbe impensabile approcciarlo tra pochi giorni con soli cinque giocatori in squadra, motivo per cui siamo certi che il direttore sportivo Pavone e l’allenatore Modica stiano allestendo concretamente una squadra che comunque avrà delle carenze in organico si spera solo nei primi giorni, dei ritardi di condizione per alcuni calciatori e si spera di non pagarlo troppo poi in avvio di campionato, il 25 agosto in casa contro il Potenza e partite successive.

In chiave mercato

Non ci sono ancora ufficialità delle firme, ma in casa Messina ci si sta al momento concentrando sul parco under, i giovani che fanno minutaggio e che a fine campionato possono valere un buon gruzzoletto alla società. I nomi che circolano vicini al Messina sono quelli di Domenico Anzelmo, Manuel Di Palma, due centrocampisti classe 2004, e Leonardo Pedicillo, trequartista nato nel 2003. Sempre in ottica under c’è anche il portiere Flavio Curtosi, nome non recente ma tra i primi che era stato fatto dopo l’arrivo del ds Pavone.

Quanto agli over si erano fatti i nomi degli attaccanti Federico Dionisi e Andrea Magrassi. Ma a preoccupare in casa biancoscudata sono arrivate anche le voci di un possibile interessamento per Michele Emmausso del Foggia dell’ex ds Domenico Roma e contestualmente i rinnovi di Lia e Pacciardi sembrano più lontani.

Ancora proteste dai tifosi

In questa situazione di incertezza e lentezza giudicata eccessiva i tifosi continuano a protestare con striscioni contro la proprietà e prendendo di mira il presidente Sciotto. Una situazione che fa capire come la pazienza di una parte della piazza sia finita e questa adesso provi a farsi sentire auspicando ci sia un cambio di vertice societario.

