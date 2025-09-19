“Stop al genocidio a Gaza”, Messina in piazza con la Cgil

La manifestazionedel sindacato. Il segretario Landini: "La solidarietà del mondo del lavoro contro ll distruzione di un popolo"

Testo di Marco Olivieri, ha collaborato Carmen Licata (progetto “L’estate addosso”)

MESSINA – Partecipazione popolare stasera a Messina per la Palestina. In Piazza Unione Europea la Cgil, con il segretario nazionale Maurizio Landini, ha promosso una manifestazione per “riaffermare la giustizia, la pace, i diritti umani e l’autodeterminazione dei palestinesi”.

Ha sottolineato Landini: “Oggi è arrivata la lettera del segretario del sindacato palestinese. Pensiamo cosa significherebbe per noi, anche solo cinque minuti, trovarsi a Gaza. Il segretario ha parlato di una giornata storica. Abbiamo chiesto a lavoratrici e lavoratori italiani oggi di scioperare, lo strumento massimo di protesta e mobilitazione, non per aumentare i salari ma per dire di fermare il massacro, la vera e propria deportazione, la vera e propria cancellazione dell’esistenza stessa del popolo palestinese. Siamo il primo sindacato al mondo ad aver fatto questa scelta e ora anche gli altri sindacati europei si stanno mobilitando. Non lo dico per avere una medaglia ma abbiamo bisogno che questa consapevolezza si allarghi. E che si ricrei quella solidarietà del mondo del lavoro internazionale non solo per fermare Netanyahu ma quella logica e cultura della guerra che è ripartita. E che sta permettendo di fare il genocidio. Tutti lo guardano ma gli permettono di farlo”.

“Servono atti concreti per fermare il massacro di un popolo”

“La loro resistenza è la nostra”, ha sottolineato a sua volta Renè Abu Rub, del Coordinamento Messina Palestina. “Servono scelte concrete. Non basta piangere a parole i morti di Gaza. Qui da questa piazza chiediamo chiarezza e coraggio. Non si può parlare di diritti e restare zitti davanti al massacro di un popolo. Non basta stare con i lavoratori e, allo stesso tempo, accettare il rapporto con chi arma e finanzia l’occupazione. La neutralità è solo complicità”, ha rimarcato.

Sabato nuova manifestazione a Messina: “Fermiamo il genocidio – sostegno alla Global Sumud Flotilla”. Appuntamento a piazza Antonello alle 17:30.

