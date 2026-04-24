Strada provinciale 45, “nessuna nuova frana a Massa San Nicola”

Lo dichiara la Città metropolitana di Messina. E precisa che "i lavori procedono regolarmente". Il candidato alla presidenza Caprì: "Il muro regge"

MESSINA –Cedimento sulla Provinciale 45 a Massa San Nicola nello stesso punto del crollo di gennaio. Il Comitato locale ha convocato un’assemblea. Ma la Città metropolitana risponde che “non c’è nessuna nessuna nuova frana sulla strada provinciale. I lavori sono in fase finale e la viabilità sempre garantita. I lavori procedono regolarmente e a breve saranno ultimati. L’area interessata resta esclusivamente quella già coinvolta dal dissesto dello scorso 10 gennaio, localizzato al km 10+500. L’episodio segnalato ha riguardato unicamente un parziale cedimento delle transenne che delimitano il cantiere, senza conseguenze sulla stabilità del versante, né sulla sicurezza della carreggiata”.

Sull’argomento è intervenuto pure il candidato alla presidenza della VII Municipalità, per Sud chiama Nord, Ninni Caprì: “Ciò che è avvenuto non ha nulla a che vedere con la stabilità dell’opera realizzata. Il muro regge. È stato il terrapieno soprastante a cedere, non il muro di cedimento completato di recente”.

“La strada provinciale 45 è rimasta aperta”



Continua la Città metropolitana: “Si conferma che la strada è sempre rimasta aperta e regolarmente percorribile, seppur con le limitazioni già in vigore a seguito dell’evento di gennaio, inclusa la regolazione del traffico a senso unico alternato per consentire lo svolgimento degli interventi. I lavori attualmente in corso riguardano, dopo una prima fase di interventi di consolidamento, il riempimento dell’area franata e si collocano nella fase conclusiva del cantiere. Il cronoprogramma iniziale prevedeva una chiusura anticipata delle attività; tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse delle ultime settimane hanno determinato un rallentamento, senza incidere sull’imminente completamento delle opere”.

“A breve il pieno ripristino della normale circolazione a Massa San Nicola”

Le attività sono dirette da Biagio Privitera, dirigente della 3^ Direzione “Viabilità e Protezione civile” e coordinate sul posto dal responsabile del servizio Progettazione e manutenzione stradale della Zona omogenea Messina Ionica – Alcantara, Gaetano Maggioloti.

“Il completamento degli interventi consentirà a breve il pieno ripristino della normale circolazione lungo l’arteria. Non si è verificata alcuna nuova frana – ha affermato il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro – e la strada è sempre rimasta aperta alla circolazione. I lavori stanno procedendo secondo le attività previste e si trovano ormai nella fase finale. L’impegno tecnico e amministrativo è stato continuo e concreto: a breve restituiremo ai cittadini una viabilità pienamente sicura e priva di limitazioni”.

Caprì: “L’opera realizzata è stabile e il muro regge”

A sua volta, il candidato alla presidenza della VII Municipalità Ninni Caprì ha voluto rispondere ai commenti sul cedimento “per smentire le notizie sugli interventi che, secondo alcuni, non sarebbero stati eseguiti correttamente. La situazione va raccontata per quella che è. Il muro di contenimento realizzato dopo il crollo di gennaio è stato fatto a regola d’arte, in tempi ridottissimi: struttura solida, drenaggio, dimensioni importanti – osserva Caprì – Un intervento che chi conosce questi cantieri sa quanto sia raro vedere concluso con questa tempestività e questa qualità. Quello che ha ceduto è il terrapieno soprastante, durante i lavori ancora in corso. E non ha nulla a che vedere con la stabilità dell’opera realizzata. Il muro regge. Resta da completare il riempimento del tratto interessato”.

“La viabilità, seppur a carreggiata ridotta, è stata ripristinata – ha aggiunto Caprì dopo un sopralluogo – Non è la stessa emergenza di gennaio. Ma è la conferma che un territorio fragile come il nostro ha bisogno di monitoraggio costante: non basta intervenire una volta, bisogna seguire ogni tratto fino alla completa stabilizzazione. La Municipalità serve anche a questo. Essere presenti, seguire con costanza i vari passaggi di ogni intervento, verificare, segnalare prima che un problema diventi un’emergenza”.