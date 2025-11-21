Strada Torri Morandi – Tirreno, l’iter verso la dichiarazione di pubblica utilità

Avviso per la consultazione pubblica del progetto in variante al Prg con reapposizione del vincolo preordinato all'esproprio

MESSINA – Va avanti l’iter per la riqualificazione dell’area di Capo Peloro e del sito delle Torri Morandi compie un passo fondamentale. Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Gurs) sarà presto pubblicato l’avviso relativo alla consultazione pubblica, atto necessario per l’approvazione del progetto in variante al Prg e la riattivazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Riguarda, in particolare il lotto III, quello che prevede un parco urbano e una nuova strada di collegamento tra l’area delle Torri Morandi e lo sbocco sul Tirreno.

Vincoli, espropri e osservazioni accolte

L’approvazione del progetto richiede una variante puntuale al Piano Regolatore Generale. Nelle aree d’interesse (destinazione urbanistica SP-c), i vincoli esistenti erano decaduti, rendendo necessaria la loro re-apposizione.

Il Consiglio Comunale aveva già approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica il 22 settembre 2025. Dopo la prima comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, l’Amministrazione aveva intrapreso un processo di partecipazione con le ditte proprietarie interessate.

A seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, l’ufficio tecnico ha redatto una revisione del progetto accogliendo parzialmente le istanze dei privati. In particolare, sono state escluse dal procedimento di esproprio quattro particelle (numeri 2697/82, 2780, 2781 e 2920 del foglio 47), mantenendo l’acquisizione delle altre aree necessarie per il parco e la viabilità.

Una volta esaurita la fase di consultazione e terminato l’iter di approvazione della variante, la procedura potrà proseguire con la dichiarazione di pubblica utilità e l’acquisizione definitiva delle aree, sbloccando la realizzazione del progetto Pnrr.

