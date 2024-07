“Su ponte e porto di Tremestieri niente dialogo con il sindaco” VIDEO

Basile si dice però pronto a riprendere il confronto con il governo di centrodestra: "La campagna elettorale è finita"

MESSINA – “Saluterò il nuovo commissario leghista per il porto di Tremestieri”. Federico Basile, dopo la nota di alcuni giorni fa, s’affida all’ironia per commentare l’emendamento della Lega approvato nel decreto Infrastrutture. Mette in evidenza il sindaco: “Per il porto di Tremestieri, il Comune ha fatto il massimo, come stazione appaltante senza portafoglio dal 2009, e andava fatto, in caso, due anni fa. Per il ponte sullo Stretto, è stato preso un provvedimento di cui non conoscevo l’esistenza. Si era aperta una linea di dialogo. Ma quando abbiamo mosso delle perplessità oggettive sul progetto, questo dialogo è venuto meno. Mi auguro solo che sia stata una parentesi elettorale. Le europee sono terminate. Ci vuole il confronto nelle sedi istituzionali. Il problema è come la grande opera impatta sulla città”.

Ma Basile si dice pronto a collaborare “nell’interesse di Messina” con l’area di centrodestra al governo. “Mi auguro che il commissario, con poteri straordinari, interloquirà con il Comune. L’interesse di Messina è che il porto di Tremestieri sia realizzato in tempi più rapidi possibili rispetto all’inizio, che è quasi ventennale. Lo stesso confronto lo auspico sul ponte”.

Un ultimo passaggio sull’emergenza idrica e le proposte del Partito democratico: “Nessuna polemica ma stiamo facendo il massimo per affrontare una crisi regionale e per venire incontro allla cittadinanza.

