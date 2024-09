Sud Innovation Summit, 200 progetti nella competizione delle startup

Appuntamento a Messina il 3 e 4 ottobre per la seconda edizione

MESSINA – Una competizione per lanciare progetti innovativi nel campo delle startup. Sono circa 200 i progetti promossi da realtà del sud d’Italia che hanno risposto, entro il 22 settembre, alla chiamata, lanciata a metà agosto, del “Sud Innovation Champions”. Ovvero la startup competition del Sud Innovation Summit 2024, evento dedicato al mondo dell’innovazione e della digitalizzazione che si terrà a Messina il 3 e 4 ottobre. L’iniziativa, che si terrà al Palacultura di Messina ed è arrivata alla sua seconda edizione, si avvale del patrocinio dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e del Comune, e sarà raccontato in diretta su Rds.

Quest’anno chi parteciperà all’evento potrà godere di uno sconto speciale del 30% offerto da Trenitalia sui biglietti delle Frecce per Villa San Giovanni e degli Intercity. “Quello che registriamo è un ottimo segnale, una risposta eccezionale da parte delle iniziative innovative del Sud – commenta il fondatore del Sud Innovation Summit Roberto Ruggeri – Un successo che conferma quanto questa competizione rappresenti un’opportunità unica per far crescere e dare visibilità al proprio progetto. Uniti, stiamo creando le fondamenta per un futuro prospero e innovativo per il Mezzogiorno. Anche in questo senso siamo onorati che Trenitalia si sia aggiunta ai partner dell’evento, riconoscendo l’importanza del summit, che sta veramente unendo tutto il Sud Italia, e facilitando la trasformazione del Meridione in un luogo veramente connesso”.

“Crediamo fermamente nel potenziale innovativo del Meridione”, sottolinea Vincenzo Tanania, di PwC Italia, che fornisce servizi professionali alle imprese e che parter di Sud Innovation Summit. E aggiunge: “Siamo orgogliosi di vedere l’ecosistema del Sud Italia unirsi in una startup competition di così grande valore. e siamo entusiasti di sostenere iniziative come questa che promuovono la coesione e lo sviluppo territoriale. Guardiamo al futuro del Sud con ottimismo e applaudiamo a progetti che valorizzano il talento e l’innovazione locali”.

I progetti in concorso

Dei progetti innovativi che hanno aderito alla Sud Innovation Champions, 169 sono imprenditoriali. La maggior parte vengono da Sicilia (25), Campania (23) e Puglia (12). Sottolineano gli organizzatori: “Questa distribuzione regionale dimostra il vivace ecosistema imprenditoriale del Sud Italia e il crescente interesse verso soluzioni innovative. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti: le 6 startup finaliste presenteranno il loro lavoro durante l’evento del 3 e 4 ottobre e saranno decretati i vincitori”.

Articoli correlati