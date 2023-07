Tangenziale di Messina. Bypass Boccetta, riunione in Prefettura rinviata a giovedì - Tempostretto

L'opera è pronta. Incontro posticipato di due giorni, dovrebbe arrivare la decisione definitiva sulla data di apertura

Giovedì, non oggi come previsto inizialmente, la riunione decisiva. In Prefettura si sceglierà quando aprire il bypass Boccetta, i cui lavori sono conclusi, come appurato anche dal sopralluogo di ieri pomeriggio.

Potrebbe essere fruibile, teoricamente, da subito ma verranno analizzati nel dettaglio i temi legati alla sicurezza, in vista di esodo e controesodo. Così tutto potrebbe essere rinviato a settembre ma il Cas (Consorzio autostrade siciliane) spera di poter fare subito, per poter concentrare i lavori sull’ultima parte, la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro.

Cosa cambierà

Quando sarà aperto, il secondo bypass consentirà anche a chi deve uscire a Boccetta, venendo da Villafranca, di non uscire più a Giostra, ma di imboccare il bypass Baglio, potendo quindi restare in tangenziale.

Contemporaneamente potrà chiudere l’uscita di Giostra, sempre per chi viene da Villafranca, operazione necessaria per completare i lavori sulla carreggiata lato monte del nuovo viadotto Ritiro. Quest’ultima fase dei lavori avrà una durata prevista di sei mesi.

Resta aperta, ormai in modo definitivo, l’uscita di Giostra per chi viene da Boccetta, Centro e zona jonica.