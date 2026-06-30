Messina verso il Tāqa Festival, il programma completo

Al parco delle arti di Camaro la giornata di talk, spettacolo e attività per i 25 anni del Cesv Messina

25 anni di attività a sostegno di chi aiuta, di progetti, incontri, formazione, animazione per tenere insieme chi opera nel terzo settore e il volontariato, chiamare al confronto le istituzioni, coinvolgere la cittadinanza in processi virtuosi di sostegno del sociale. E’ questa in estrema sintesi la storia del Cesv Messina che quest’anno compie appunto 25 anni e si prepara a festeggiare con il Tāqa Fest– Attiva l’energia. La giornata, prevista al parco urbano delle arti di Camaro per venerdì 3 luglio, sarà anche una tappa di avvicinamento all’EsserCi Festival 2026, un appuntamento ormai rodato della solidarietà.

Tāqa, il programma del 3 luglio

Tāqa, patrocinata dal Comune di Messina, è una esperienza totale in coprogettazione venti associazioni cittadine che hanno aderito alla call del Cesv. Tutte le attività sono gratuite e ad ingresso libero e si svolgeranno appunto al parco urbano delle arti di Camaro che ospiterà quiz, lab, talk, musica, teatro, street art, mostre, food e tanto altro

Le mostre

NessuNettuno e Andrea Sposari renderanno l’anfiteatro del parco un’inedita opera di street art attraversabile. Un’opera pensata come un dono alla città. Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra collettiva “Ri-generazioni Civiche: artistə per la pace, il lavoro, il pianeta, la cittadinanza”.

Talk e laboratori

Alle 16.30 sarà la volta del Tāqa quiz, il gioco dell’estate in cui i giovani saranno chiamati a misurarsi con le domande elaborate dalle associazioni. Attraverso l’app Kahoot si potrà gareggiare e vincere gadget messi a disposizione dalle stesse organizzazioni. I temi della gara saranno la mobilità urbana e la qualità della vita in città, i diritti degli studenti e delle persone LGBTQ+. Il Tāqa quiz nasce dalla collaborazione con Puliamo Messina, Udu, Arcigay Messina Makwan, Fiab Messina Ciclabile, Libera presidio di Messina.

Tutti gli appuntamenti

Sempre alle 16.30 comincerà Posterini, il laboratorio di fanzine ideato e curato da The Messineser, il giornale di approfondimento culturale di Messina, dedicato agli eventi, alle storie e ai personaggi della città. . “Taglia, incolla, crea”. L’invito è per “un pomeriggio di carta, forbici e creatività sfrenata”. La prenotazione è obbligatoria. Alla stessa ora comincerà il corso di arti marziali e autodifesa proposto da Cirs Young. A seguire, dalle 17:15, Crescendo Incubatore presenta Living Library, un evento in cui le persone diventano libri viventi e raccontano in prima persona le proprie esperienze di vita. Intorno alle 18:40 sarà la volta di OHMMIODDIO! proposto da TeaLtro, laboratorio performativo orientato alla presenza e alla relazione. OHMMIODDIO! è una macchina sociale, un esperimento performativo che celebra l’epica dell’imperfezione. Con Lelio Naccari, facilitatore, i performer Giovanni Minasi, Grazia Rampi e Noel Spinella e Giovanna Gaudenti, il pubblico sarà coinvolto nella performance. Durante l’intera manifestazione, ecco la presenza, in disegni e parole, di Officina del Sole: Michela De Domenico, Carmelo Chillè e Magda De Benedetto disegneranno dal vivo a turno utilizzando un treppiedi e, allo stesso tempo, illustreranno gli obiettivi dell’associazione.

Sul palco

Si parte alle 19.10 con il talk moderato da Laura Lipari di Lettera Emme che dialogherà gli street artist. Alle 19:30 circa ” 7 voci in 7 minuti “ condotto da Gisella Cicciò di Gazzetta del Sud che intervisterà Christian Mangano (Puliamo Messina), Mariella Mazza – Rivivere a Colori e Centro antiviolenza una di noi, Tiziana Tracuzzi (Libera) Andrea Nucita (comunità di Sant’Egidio), Stefania Grasso (servizio civile), Ibrahim Coulibaly (Anymore ed Arci), Tania Stellitano (Dalla parte degli Akita). A partire dalle ore 20:30 Gisella Cicciò dialogherà con i rappresentanti del Cesv Messina. Dalle ore 21 per circa un’ora e mezza, con la conduzione di Alessandra Serio di Tempostretto si esibiranno gli artisti selezionati dal Mish Mash Festival: Aura, Marco Sindoni e Sonomole. Per concludere, a partire dalle ore 22:30 il DJ set di Gianluca Genovese farà ballare i presenti. Dalle 20:15 anche la comunità studentesca di UniversoMe prenderà il microfono con interviste e testimonianze dalla giornata.

Altri eventi