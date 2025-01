Taranto-Messina. Modica: “Se non ci saranno le condizioni ce ne accorgeremo”

Nel post partita il mister commenta a lungo il cambio di proprietà e sulla rosa aggiunge: "Chi non era qui con me può andare". Luciani: "Spero che tanti si ricredano"

FRANCAVILLA – Dalla sala stampa della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, dopo la vittoria del Messina sul Taranto, queste le dichiarazioni dell’allenatore Giacomo Modica: “Noi oggi eravamo in 17 con un portiere e due ragazzi 2006. Luciani è entrato bene in campo, era importante portare a casa i tre punti e fare come la formichina, un passetto alla volta. Per quanto mi riguarda le persone che non erano con me che non sono venuti non ci sono più. La nuova proprietà deve orientarsi bene su cosa vuole fare e come. Sul direttore sportivo dovrà essere la nuova proprietà a fare un discorso netto e chiaro. Per quanto mi riguarda io posso dire che Sciotto non ha fatto mancare ad esempio gli stipendi a differenza del Taranto, ma gli stipendi non sono tutto nel calcio. Il Messina è venuto meno sui risultati, non siamo una squadra di bambini e ha dimostrato di saper stare in questo campionato. Se non ci saranno le condizioni ce ne accorgeremo in breve tempo, dispiace solo che i tifosi erano tornati domenica scorsa e l’abbiamo delusi con una pessima prestazione”.

Così Pierluca Luciani, il match winner della gara che ha deciso la gara con la sua rete all’80’: “Primo tempo sottotono da parte di tutti, poi siamo venuti fuori. Questo gol è fondamentale perché da qui ripartirà il nostro campionato, dobbiamo dare soddisfazioni ai tifosi e al nostro mister che sempre si impegna. Questo gol per me è fondamentale, mentalmente ero abbattuto, spero che le persone si ricredano su di me e che sia la prima di tante vittorie. Non siamo stati tranquilli e il cambio di società ci ha scosso, non sappiamo chi è il direttore e come evolverà la situazione. Speriamo si chiarisca il tutto”.

*fonte dichiarazioni Radio Amore