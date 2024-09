Tindari Rally, la vittoria finale a Pollara-Messina su Skoda

Nel raggruppamento riservato alle auto storiche si impongono Totò Riolo e Maurizio Marin

Si conclude la nona edizione del Tindari Rally con la vittoria finale di Marco Pollara e Maurizio Messina su Skoda Fabia Rs, la coppia della Erreffe Rally Team hanno avuto la meglio su Alessandro Casella e Rosario Siragusano del Lion Team, terzo poesto per Giuseppe Princiotto e Nico Salvo della Erreffe Rally Team.

Nelle gare storiche e riservate a Senior e Junior buone prove degli equipaggi Targa Racing Club hanno onorato con i loro risultati la 9ª edizione del Rally di Tindari, la gara organizzata dalla Cst Sport che loro stessi rappresentano, in virtù di una collaborazione proficua, ormai consolidata nel tempo.

Vittoria tra i Senior a Riolo e Marin

Totò Riolo e Maurizio Marin, con la Porsche di 4° Raggruppamento si sono imposti nella gara riservata alle vetture storiche con la consueta determinazione, nonostante nella seconda giornata fossero rimasti senza diretti competitors. Hanno così vinto 6 delle 7 prove speciali disputate, capitalizzando i chilometri fatti per testare varie soluzioni sulla vettura di Stoccarda, curata con professionalità dal Team Guagliardo. Sul podio Riolo ha sottolineato l’importanza di queste modifiche: “La gara è stata bella, anche se troppo presto è mancato il confronto con gli antagonisti”.

Per noi l’impegno è continuato: è stata infatti un’opportunità poter testare varia regolazione dell’assetto per le prossime gare che faremo con la vettura, mettendo a disposizione reciprocamente la nostra esperienza e quella del Team Guagliardo. Marin visibilmente commosso ha aggiunto: “Test indubbiamente utili e rinnovata emozione nel trovarci sul podio con i nostri figli e poter condividere con loro una passione infinita”.

Terzo posto Junior per Riolo-Marin

Curioso come un’altra coppia Riolo-Marin, formata da Ernesto e Giulia, sia stata protagonista dell’ultimo round Crz 9ª zona chiudendo la gara in terza posizione in gruppo RC4N e in classe Rally 4, una delle categorie più agguerrite, vera palestra per i giovani, ma che spesso vede anche la partecipazione di piloti esperti che cercano sfide accese. L’equipaggio Targa Florio Racing è partito fortissimo e ha chiuso la prima tappa al comando. Poi ha contenuto il ritorno degli antagonisti, ma sul finale anche per qualche problema al mezzo, ha dovuto cedere le prime due posizioni.

“Sono comunque soddisfatto della nostra prestazione, all’inizio davvero tutto bene poi abbiamo perso un po’, ma tutto sommato abbiamo amministrato bene e fatto passi avanti in termini di crescita e di affiatamento con Giulia sempre più a suo agio”. La 18enne Marin ha dichiarato: “Considerando che è la mia terza gara sono contentissima, per me è puro divertimento, ma mi impegno al massimo affinché i risultati arrivino”.

Un vero peccato per Walter Ansorge e Pierluigi Catanese, che con la Delta Integrale Hf, fino a quando erano in gara, erano al comando del gruppo N2000. Purtroppo un guasto meccanico li ha fermati nel trasferimento prima dell’ultima prova speciale. L’equipaggio Targa Racing Club si è comunque distinto mostrando ancora miglioramenti nella gestione della vettura e dell’impegnativa gara.

