Torna il derby dello Stretto, domenica si gioca Messina-Reggina

MESSINA – Era da nove stagioni, dalla Lega Pro 2016-2017, che non si giocava una sfida tra Messina e Reggina. Più precisamente dal dicembre 2016 quando il Messina ospitò al ritorno gli amaranto al Franco Scoglio. Si ritroveranno in Serie D le due formazioni che si affacciano sullo Stretto di Messina e da qui l’iconico nome “derby dello Stretto” per descrivere una sfida che a suon anche di sfottò ha visto sempre giallorossi e amaranto non volersi troppo bene in campo e fuori.

Entrambe le società non attraversano certo i loro momenti migliori, i derby in Serie A sono un remotissimo passato. La Reggina negli ultimi anni prova a risalire la china, ogni anno recentemente si dota di un organico di livello per provare a tornare tra i professionisti ma fallisce. Il Messina invece non certo faticando proprio era riuscito a tornare tra i professionisti, poi il disastro della cessione di Sciotto ad Aad Invest, la retrocessione ai playout, la penalizzazione e tra pochi giorni una nuova asta dopo la dichiarazione di fallimento. Tutti elementi troppo freschi nella memoria della piazza.

Messina avanti nei precedenti

Tutte cose che passano in secondo piano, le difficoltà, la categoria e quant’altro se c’è da giocare e battere gli acerrimi rivali. I precedenti, tenendo conto delle leghe professionistiche, vedono il Messina in vantaggio in Serie A (3 vittorie, 2 sconfitta e 1 pareggio), e in Serie C (16v, 13s, 6p), totale equilibrio tra le due formazioni in serie B (18 sfide equamente divise tra vittorie, sconfitte e pareggi). Anche considerando la Coppa Italia e la Coppa Italia Serie C il conto del Messina è favorevole con 32 vittorie, 27 sconfitte e 16 pareggi. Per le sole sfide in Sicilia il conteggio per il Messina dice 24 vittorie, 5 sconfitte e 8 pareggi.

L’ultima sfida come detto fu il 29 dicembre 2016 quando il Messina piegò, grazie alle reti di Bruno e Milinkovic, la Reggina in casa per 2-0. Restituzione dello stesso risultato maturato al Granillo poco più di tre mesi prima con gli amaranto che si imposero senza subire reti e andando a segno con Porcino e Oggiano. Due stagioni prima ben quattro sfide tra le due squadre, in quel caso molto beffarde perché nella stagione 2014-2015 il Messina vinse gli incontri della stagione regolare, 1-0 in trasferta rete di Orlando, e poker casalingo al ritorno nel 4-1 firmato Bortoli, Orlando, Corona e Ciciretti. Poi le due squadre si incontrarono ai playout che videro la Reggina imporsi per una rete a zero sia in casa, grazie alla rete di Insigne, che al ritorno in trasferta con la rete di Balistreri, inutile comunque per condannare il Messina ad un’amarissima retrocessione.

La prevendita per Messina – Reggina

Si possono già acquistare su postoriservato.it i biglietti per la partita Acr Messina-Reggina di domenica 12 ottobre 2025 con fischio d’inizio alle ore 15 presso lo stadio “Franco Scoglio” di Messina. Non indicato il settore ospiti in quanto è improbabile, anche se manca ancora l’ufficialità, che sia dato il via libero per accogliere la tifoseria amaranto.

I prezzi per tutta la stagione

• Curva “Amici del Messina”: € 10 + diritti di prevendita (1,5€)

• Curva Over 65 e Donne: € 8 + diritti di prevendita (1,5€)

• Studenti di tutte le età: saranno attivate iniziative dedicate, comunicate direttamente tramite le scuole aderenti

• Tribuna: € 15 + diritti di prevendita (2€)

Punti vendita

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Bar La Rosa Nera (Via Giorgio la pira 7 MESSINA 98125 – PISTUNINA)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

• Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)