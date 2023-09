Torre Faro. Bagnante finisce a 800 metri dalla costa, salvata da una barca di passaggio - Tempostretto

Poi l'intervento della Guardia Costiera e del 118

Stava facendo il bagno, ieri intorno alle 15, nelle acque di Torre Faro. Ma si è ritrovata a 800 metri dalla costa, in difficoltà. La Guardia Costiera, su segnalazione telefonica, ha inviato una motovedetta di soccorso ma, prima ancora, la giovane è stata recuperata a bordo da un’imbarcazione privata di passaggio.

Le motovedette della Capitaneria di porto hanno scortato il natante con la persona in difficoltà fino in spiaggia, dov’è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza per le cure alla 32enne.

La Capitaneria raccomanda cautela ai bagnanti, ricordando che nello Stretto di Messina agiscono forti correnti che possono mettere in serie difficoltà i nuotatori.