Tra i resti di una esistenza in baracca e la Messina che vuole cambiare volto

Alessandra Serio

lunedì 27 Ottobre 2025 - 18:34

Sopralluogo della Commissione parlamentare periferie al rione Taormina e Camaro sottomontagna

“E’ arrivata da tutti gli interlocutori istituzionali e non la richiesta in tal senso, ma è questione che verrà affrontata in Parlamento, non attiene alle prerogative della Commissione”. Così il deputato Alessandro Battilocchio (FI) liquida la questione proroga della legge speciale per Messina, all’incontro in Prefettura della delegazione della Commissione parlamentare per le periferie.

Il lungo cammino del risanamento

Dopo l’incontro col sindaco Federico Basile al Municipio, l’onorevole Battilocchio e i delegati hanno incontrato la Prefetta Cosima Di Stani. A Palazzo del Governo la delegazione ha ascoltato anche il subcommissario al Risanamento Santi Trovato e l’assessora Elvira Amata in rappresentanza del Governo regionale, che ha in carico la gestione dei fondi speciali per il risanamento.

L’ingegnere Trovato ha ricapitolato, mappe e dati alla mano, la situazione della città di Messina ed il lavoro effettuato negli ultimi sette anni, i risultati raggiunti nello sforzo di cancellare le baracche dal volto della città, il cammino ancora lungo che si ha davanti per arrivare all’obiettivo “zero baracche”, quali sono le linee di intervento principale e dove servono le risorse aggiuntive, indicando anche le criticità più grosse che si sono presentate durante questi anni.

Tra calcinacci e case senza muri

La Commissione ha poi effettuato un lungo sopralluogo in città, visitando l’area di via Taormina, poi Camaro sottomontagna. I deputati sono entrati in quel che resta delle baracche abbandonate e nelle zone ancora fatiscenti dove resistono muri pericolanti, resti di giochi di bimbi insieme a vecchi materassi infestati di incendi, tetti scoperchiati, allacci abusivi, stucchi infestati di umidità e tutto quel che resta delle esistenze di chi abitava quegli edifici cercando di ammantare di dignità quei muri freddi. La delegazione ha visto anche i nuovi edifici ricostruiti e l’area spianta sotto l’acquedotto di Camaro, dove il Comune lavora alla realizzazione di un parco urbano.

