“Traffico in tilt zona Papardo per i test d’ammissione” VIDEO

La segnalazione di un lettore. Mondello: "Usate il mezzo pubblico"

MESSINA – “Mattina del 5 settembre. Mi trovo sul torrente Papardo. Ci sono stati i test d’ammissione alle professioni sanitarie. E tutto è rimasto paralizzato. Bisogna pensare che non si può occupare l’unica via d’accesso alle ambulanze, con eventuali codici rossi al Papardo. E creare situazioni del genere”.

Spesso sono state espresse perplessità sul parcheggio d’interscambio del Papardo. In particolare, aulla corsia unica e il transito del 118, nell’ottica della sicurezza. Ma in questo caso il caos si è creato nella parte alta. E occorre studiare come evitare situazioni del genere.

Da parte sua, sottolinea il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità Salvatore Mondello: “L’ambulanza può passare all’interno del parcheggio e credo che sia più difficile passare tra le file di macchine parcheggiate a ridosso dell’ospedale. Infine mi sembra ridondante ripetere che si poteva arrivare comodamente con i mezzi pubblici evitando di congestionare l’arteria”.