Trapani-Messina, l’anticipo per mettere alla prova la difesa

MESSINA – Il Messina scenderà questa sera in campo nell’anticipo della nona giornata di campionato. Una sfida delicata visto che i biancoscudati faranno visita al Trapani allo stadio “Provinciale” nel primo derby tra squadre siciliane della stagione. Il fischio d’inizio sarà alle ore 20:30.

Nel presentare la partita l’allenatore dei giallorossi ha puntualizzato come i granata siano una squadra forte ma non bisogna temerli e soprattutto mantenere la propria identità per tutta la partita per non subire in difesa. L’argomento difesa è tornato caldo con il tecnico di Mazara del Vallo che ha fatto capire che tra i pali ci sarà Krapikas e quando ci sarà nuovamente tranquillità toccherà a Curtosi. La probabile conferma del lituano tra i pali che si troverà contro il miglior attaccante del torneo in questo momento è un test per la retroguardia biancoscudata.

L’avversario Trapani viene da sei risultati utili consecutivi ed è una squadra attrezzata per un campionato di vertice. Segna tanti gol, Lescano che vesta la maglia granata è il capocannoniere del girone a quota 6, ma subisce e quindi non è impenetrabile. Il vantaggio del Messina potrà essere quello di non avere nulla da perdere giocando in trasferta contro una squadra che sulla carta, e in classifica, le è superiore e avrà maggior pressione di non dover fallire un derby in casa.

I convocati

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Mame Ass Ndir (2001), Rosario Paratore (2006), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

La probabile formazione del Messina

Per la sfida di stasera sembra molto probabile che mister Giacomo Modica si affidi ad un undici base simile a quello visto contro il Benevento. Modulo 4-3-3, lo stesso utilizzato dagli avversari, ma facendo conto delle assenze dell’ultimo minuto di Petrucci e Marino. Krapikas tra i pali con in difesa Lia, Manetta, Rizzo e Ortisi, Salvo è tornato ad allenarsi ma svolge differenziato per recuperare dall’intervento e non sarà neanche lui tra i convocati.

A centrocampo più gioventù con l’assenza di Petrucci e si potrebbero rivedere Frisenna, Anzelmo e Garofalo, in avanti domenica scorsa Anatriello, Cominetti e Pedicillo, ma potrebbe esserci un cambio con Luciani che torna al centro dell’attacco.

