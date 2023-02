Travolta da un'auto pirata, mercoledì l'ultimo saluto alla giovane Cristina Cardullo - Tempostretto

Il sinistro costato la vita alla 27enne a Forlì lo scorso 31 luglio. I funerali nella chiesa di S. Nicolò a Messina

MESSINA darà mercoledì, 1 marzo, l’ultimo saluto a Cristina Cardullo. La vita della giovane 27enne si è spezzata all’ospedale Bufaini di Cesena, dove era stata ricoverata lo scorso 31 luglio in seguito ad un incidente stradale. La ragazza era stata centrata in pieno sulle strisce pedonali, a Forlì (città in cui lavorava), vicino casa sua, da un’auto alla cui guida si trovava un anziano di 85 anni, che non si era nemmeno fermato a prestare soccorso (successivamente venne individuato e arrestato). L’impatto fu violento. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15, 30 nella chiesa di S. Nicolò, sul Viale S. Martino.