Turris-Messina, designato Francesco Burlando di Genova

Un solo precedente, positivo in casa, con i biancoscudati. Nessuno con i campani

MESSINA – Tra gol annullati, espulsioni e rigori contro nelle ultime giornate gli arbitri che hanno diretto il Messina sono stati protagonisti. In vista della 17ª giornata di campionato che vedrà i biancoscudati fare visita alla Turris è stato designato Francesco Burlando, della sezione di Genova, direttore di gara. Sarà coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Starnini di Viterbo ed Emanuele Fumarulo di Barletta. Quarto ufficiale il signor Giuseppe Lascaro da Matera.

Il signor Burlando ha un solo precedente con il Messina, mentre nessuno con i campani, e questo risale alla stagione della promozione dalla Serie D alla Serie C. Il 30 giugno 2021 infatti ha diretto i biancoscudati contro il Marina di Ragusa nella sfida vinta per 3-0 dagli uomini di mister Raffaele Novelli. Reti di Bollino e Foggia nel primo tempo, nella ripresa il sigillo del capitano Arcidiacono ad archiviare la sfida.

I numeri di Burlando lo dipingono come un arbitro abbastanza equilibrato. Ha diretto 140 gare in tutte le competizioni, più di trenta in tutti e tre i gironi di Serie C. Ammonisce in media poco più di quattro calciatori a partita e ha espulso, tra doppie ammonizioni e rossi diretti, 59 calciatori. Assegna in media un rigore ogni tre partite.

Notizie in casa Messina

L’ufficio stampa torna a mandare un report giornaliero dopo nove giorni senza: “Questa mattina – fa sapere l’ufficio comunicazione della società – al Marullo la squadra ha sostenuto la consueta sgambatura del giovedì in vista della trasferta di Torre del Greco. Tutti i calciatori disponibili. Mister Modica ha provato diverse soluzioni e provato schemi offensivi e difensivi. Domani in programma un solo allenamento al mattino sempre a Camaro. Sabato la rifinitura, quindi la partenza subito dopo pranzo alla volta della Campania”. Non viene menzionato se ci sarà una conferenza stampa pre partita, ricordiamo che il mister non parla in pubblico a Messina, con oggi compreso, da 39 giorni.

