Un bando per riqualificare Torre Faro, l’iniziativa di due comitati

Oggi assemblea pubblica a Capo Peloro su impulso di Messina 3 S e "Salviamo Torre Faro"

MESSINA – Un manifesto per Torre Faro e ora un’assemblea pubblica. Oggi alle 18.30, all’Horcynus Orca di Capo Peloro, si discute di “Democrazia partecipata e riqualificazione del borgo tramite un bando pubblico”. A promuovere l’iniziativa il comitato Messina 3S, con presidente l’ingegnere Gaetano Sciacca, il comitato spontaneo Salviamo Torre Faro. L’invito è rivolto ad abitanti, commercianti, imprenditori e tutta la popolazione del villaggio.

“Discussione aperta e illustrazione delle fasi per indire il bando” sono alla base dell’incontro. Si tratta di un “progetto dal basso, per tutti. Vogliamo lanciare un percorso di democrazia partecipata, concreto e inclusivo. Ecco l’idea: indire un bando pubblico rivolto a professionisti del territorio. Architetti, urbanisti, paesaggisti. Il bando dovrà rispondere ai veri problemi di Torre Faro: viabilità, accessibilità, spazi pubblici, pesca, turismo. Ogni proposta ricevuta sarà valutata dai cittadini, che voteranno quella migliore. Il progetto vincente riceverà un premio economico, finanziato tramite una raccolta fondi pubblica. Il progetto sarà donato all’amministrazione comunale, che non avrà più scuse per non realizzarlo: sarà pronto, condiviso e approvato dalla comunità”, sottolineano i due comitati.

Articoli correlati