Un travolgente Messina ne segna tre in meno di mezz’ora, alla fine è manita contro lo Scordia

Pablo Burzio protagonista assoluto alla prima da titolare in campionato con una doppietta e un assist, nel finale il Messina dilaga fino al 5-1 finale

MESSINA – Successo netto del Messina, il primo in casa al Franco Scoglio, arrivato nella quarta giornata di Eccellenza contro lo Scordia. Mister Torrisi ha spesso ripetuto come un mantra che non si possono vincere tutte le partite per tre o quattro a zero ma è quello che è successo quasi nella sfida odierna contro va detto una formazione che faceva parte della metà bassa della seppur corta classifica. Dopo un convincente primo tempo e col risultato ampiamente in cassaforte sul 3-0 il Messina calava leggermente i ritmi e operava della sostituzioni delle pedine chiave, ad inizio secondo tempo il gol di Famà e poi ci pensava il subentrato Palumbo a ristabilire le distanze, poi ci pensa Varela a fissare il finale sul 5-1.

Tra i protagonisti Burzio, doppietta per lui e prima volta da titolare in campionato, che ha dimostrato che dovrebbe essere sempre lui il titolare in attesa della ripresa dall’infortunio e dell’entrata in condizione eventualmente di La Spada. Novità delle ultime giornate anche Noah terzino destro e Guerriero terzino sinistro che hanno dato tanta spinta in più sulle fasce. Più ordine in mezzo al campo con Giunta tornato titolare, uscito anzitempo e da valutare le condizioni di Sbuttoni. Prossimo impegno per il Messina giovedì nel ritorno di Coppa contro l’Athletic Gioiosa in trasferta, si riparte dal 4-0 dell’andata, il passaggio del turno non sembra essere in discussione.

Primo tempo

Subito pericoloso il Messina con Noah che scappa e destra e serve Burzio partito titolare sottopunta, controllo e conclusione da dentro l’area, Cirnigliaro devia e manda sul palo al 2′. All’11’ Messina in vantaggio, in area arriva preciso il cross di Guerriero da sinistra e di testa incorna vincente Burzio. Tramortito lo Scordia neanche il tempo di incassare la rete si fa sorprendere ancora, pallone che arriva troppo facile al limite dell’area per Kragl da rimessa laterale, il centrocampista non ci pensa molto e scocca il mancino che supera Cirnigliaro.

Ispirato Kragl che al 19′ da oltre trenta metri prova nuovamente a concludere direttamente in porta, Cirnigliaro in qualche modo manda in angolo. La prima conclusione degli ospiti arriva al 20′ con D’Emanuele che però calcia veramente troppo a lato. Incontenibile il Messina e soprattutto incontenibile Burzio che al 24′ su imbucata di Tanasa regala il tris ai biancoscudati, ricevuta palla in area inizia una serie di dribbling mettendo a sedere il portiere e poi piazza per evitare i due difensori sulla linea di porta.

Alla mezz’ora ancora in area avversaria il Messina, combinano a sinistra Burzio e Guerriero, poi Giunta imbuca per Burzo che la mette in area piccola, Cirnigliaro fa buona guardia. Al 34′ occasione per lo Scordia, D’Emanuele ha una chance su punizione dal limite, vola Coco e la toglie da sotto l’incrocio concedendo solo angolo. Arrivano i primi cambi, Violante mette Taimech per aumentare il peso offensivo, Torrisi toglie Sbuttoni acciaccato e manda dentro Konate. Nel finale concesso un minuto di recupero non succede nulla.

Secondo tempo

Due cambi nell’intervallo tra gli ospiti, il Messina però si fa sorprendere in avvio con una palla che arriva indisturbata a Famà che in area, con Coco in uscita, lo supera con un colpetto sotto realizzando la rete degli ospiti. Fiammata ospite al 65′ con Taimech che per poco non trova il secondo gol colpendo l’esterno della rete. Il Messina più attendista in questa ripresa ma le ripartenze non funzionano. Al 76′ il Messina, dopo aver cambiato volto con i cambi, trova la quarta rete con Palumbo che da sinistra si defila quando basta per incrociare e metterla sul palo lontano. Nel finale ospiti in dieci uomini, all’88’ mostrato il secondo giallo a Diop che atterra in maniera irregolare Noah. Dalla punizione di Palumbo respinge coi pugni Cirnigliaro. Tre minuti di recupero concessi nel finale, c’è tempo ancora per la rete di Varela al 92′, l’assist è di Burzio. Sarà l’ultima occasione della gara.

Acr Messina 1900 – Gymnica Scordia 5-1

Acr Messina 1900 (4-2-3-1): Coco; Noah, Blondett, Sbuttoni (dal 37′ Konate), Guerriero; Giunta (dal 58′ Langone), Tanasa (dal 79′ Zampa); Kragl (dal 69′ Bonanno), Burzio, Palumbo; Sarao (dal 69′ Varela).

Allenatore: Alfio Torrisi.

In panchina: Calabrese, Zampa,, Doni, Pellegrino, Passiatore.

Gymnica Scordia (3-5-2): Cirnigliaro; Balba (dal 46′ Diop), Trovato, Llama; Campagna, Castania (dal 33′ Taimech), Diara (dal 64′ Strano), Diouf, Mammana (dal 46′ Mannino); Famà, D’Emanuele (dal 77′ Navarrete).

Allenatore: Gaspare Violante.

In panchina: Truppo, Mannino, De Luca, Bruno,.

Reti: Burzio 11′ e 24′ (M), Kragl 14′ (M), Famà 47′ (S), Palumbo 76′ (M), Varela 92′ (M).

Arbitro: Braschi di Trapani. Assistenti: Antoci di Palermo e Ranno di Catania.

Ammoniti: Giunta 32′ (M), Famà 49′ (S), Diop 51′ e 88′ (S), Diara 56′ (S), Taimech 73′ (S).

Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 1′ e 3′.

Espulso Diop (S) per doppia ammonizione.