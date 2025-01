Una mostra multimediale al Vittorio Emanuele

Messina. Fino al 23 gennaio “KosmoKronoKromie” di Angelo Savasta con versi di Giuseppe Ruggeri e musiche di Giovanni Renzo

MESSINA – Appuntamento oggi alle 18 nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele per l’inaugurazione. La mostra “KosmoKronoKromie” di Angelo Savasta, con versi di Giuseppe Ruggeri e musiche di Giovanni Renzo, è in allestimento fino al 23 gennaio. Una mostra multimediale visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.40, tranne il lunedì-

Sottolinea Ruggeri, medico e scrittore: “L’ipotesi, forse ardita, è quella di realizzare l’opera d’arte assoluta di wagneriana memoria. L’obiettivo della mostra “KosmoKronoKromie”, tuttavia, potrebbe anche ridimensionarsi a una sorta di sinestesi di arti diverse, realizzando così un evento immersivo i cui fruitori finiscano per non scorgere più i confini tra l’una e l’altra. Pittura, poesia e musica si fondono tra loro nel vernissage previsto alle 18 di oggi 10 gennaio nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele. Le pitture di Angelo Savasta, ispirate a spazi cosmici, stelle e astri lontani e fascinosi, s’intersecano e completano con i miei versi e con le note originali ed evocative di Giovanni Renzo, dando vita a un progetto multimediale che spera di aggiungere un tassello in più alla pura godibilità del fenomeno artistico inteso nelle sue ancora inesplorate e polivalenti sfaccettature”.

La mostra è stata inaugurata a Roma il 10 febbraio a cura dell’associazione “Antonello da Messina”, riscuotendo un folto successo di pubblico durante l’intero arco di tempo espositivo.

I versi di Giuseppe Ruggeri

L’eternita è un soffio

che accarezza spirali di sogno

l’occhio guarda lontano

oltre muri di stelle inviolate.

2

Oh rimarrò mai solo

tra voi vergini gentili

che schizzate impetuose

nel muto abisso della galassia?

3

Lascia cadere il manto superbo

del tuo crederti unico e signore

hai feritoie dovunque

da cui spiare il crescere del cielo.

4

Mani su mani scalano in affanno

il crinale di tanta immensità

nessuno porra’ fine a questa corsa

che la notte riscalda coi suoi raggi.