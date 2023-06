"Va fatta la scerbatura nella piazzetta Attilio Salvatore" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore; "Non si vede nemmeno la targa dedicata al politico"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Devo ancora una volta segnalare l’abbandono in cui versa la piazzetta Attilio Salvatore, Urge soprattutto un’operazione di scerbatura. Non si riesce nemmeno a leggere la targa in memoria del politico popolare e poi democristiano, giornalista e avvocato”.

Tante le segnalazioni ricevute in questi anni in merito alla piazzetta e, nel mese di marzo, è stata ripulita da Messinaservizi, togliendo un accumulo di rifiuti.

