Varco tra viale Regina Elena e via Ecuador. Mondello: “Troveremo la soluzione migliore”

Il vicesindaco e assessore alla mobilità accoglie la richiesta del consigliere Carbone e annuncia provvedimenti per garantire sia la sicurezza sia una viabilità scorrevole

“Viabilità congestionata, problemi anche per i mezzi di soccorso e una serie di pericolose infrazioni”. Il consigliere comunale Dario Carbone torna sulla vicenda del varco tra viale Regina Elena e via Ecuador, chiuso a fine aprile 2023 in seguito all’ordinanza dirigenziale numero 789 del 1 luglio 2022, due settimane dopo l’elezione del sindaco Federico Basile.

“L’input era partito dal commissario (Leonardo Santoro, in carica dal 23 febbraio al 16 giugno 2022, ndr) – dice il vicesindaco e assessore alla mobilità, Salvatore Mondello -, poi il dirigente ha pensato di attuare quella direttiva, giustificandola con una relazione che sottolinea un alto tasso di incidenti a quell’incrocio”.

Ma Mondello si dice d’accordo con Carbone e la V Municipalità, che più volte hanno segnalato la questione. “Penso sia possibile studiare una valida alternativa che possa sistemare il nodo che così resta irrisolto per la viabilità, perché si creano flussi aggiuntivi sulla circonvallazione, ma anche per la sicurezza, perché ci sono tante infrazioni. Ci sono aree della città in cui il livello di incidentalità è più alto ma non sono stati adottati provvedimenti simili. Ne parlerò di nuovo col dirigente, quel nodo è determinante, vedremo di trovare il giusto compromesso tra sicurezza e fruibilità”.