Verso le amministrative, il centrodestra: “Uniti per Messina”

Se Cateno De Luca lancia ancora Basile e potrebbe puntare su elezioni anticipate nel 2026, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega si preparano alla sfida

MESSINA – Verso le amministrative a Messina: nel 2026 o nel 2027? Se Cateno De Luca lancia ancora Federico Basile candidato a sindaco e potrebbe puntare su elezioni anticipate nel 2026, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega si preparano alla sfida. E non fanno alcuna menzione a Sud chiama Nord come possibile alleato. Ora anche la Lega di Germanà punta a un “progetto unitario di centrodestra”.

Ecco la nota delle segreterie di Messina di Forza Italia, Lega per Salvini premier e Fratelli d’Italia: “Un primo focus dei partiti più rappresentativi del centrodestra nazionale, sulle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Messina, si è tenuto nel capoluogo peloritano, con la presenza dei responsabili cittadini di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega per Salvini premier, Antonio Barbera, Pasquale Currò e Matteo Francilia. Le elezioni amministrative del 2027 sono un appuntamento importante e il centrodestra messinese lavora già ad un progetto unitario per la città di Messina, in maniera da poter affrontare anche una “inopinata” eventuale ravvicinata scadenza elettorale. Nel corso dell’incontro è emersa una forte sintonia tra le forze politiche del centrodestra, decise a presentare agli elettori una proposta politica e amministrativa unitaria. E’ stato avviato un dialogo costruttivo per creare le condizioni utili ad aprire un confronto con i cittadini per elaborare i punti salienti del programma su cui impegnare la futura amministrazione comunale. E’ emersa la necessità di dare a Messina una visione pragmatica e orientata allo sviluppo, ponendo al centro i grandi progetti per modernizzare la città e il rafforzamento delle politiche culturali e di welfare”.

E ancora: “I partiti del centrodestra hanno inoltre ribadito la volontà di affrontare con responsabilità e competenza le grandi sfide che attendono la città. Messina è al centro di grandi investimenti che devono essere visti come la grande opportunità per aumentare la qualità della vita e per creare nuova occupazione in settori strategici, a partire dal terziario e dal turismo. I rappresentanti delle tre forze politiche hanno deciso di riconvocarsi a breve, per avviare formalmente il lavoro programmatico e per intensificare il dialogo con i vertici nazionali e regionali della coalizione, allargando le prossime riunioni anche agli altri movimenti politici di centrodestra o civici, oltre all’associazionismo, nella prospettiva di costruire un progetto amministrativo solido, credibile e capace di restituire a Messina il ruolo che merita”.

