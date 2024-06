Via Don Blasco, al nodo ex Rifotras spunta l’asfalto: apertura tra due settimane?

La strada di collegamento tra via Salandra e il viale Europa dovrebbe aprire tra il 17 e il 22 giugno

MESSINA – Il nuovo tratto di via Don Blasco è a un passo dall’apertura. Tanto da un versante, quello di via Salandra, quanto dall’altra, sul viale Europa, il cantiere dell’area ex Rifotras è in dirittura d’arrivo, con la strada già asfaltata e gli operai visibilmente impegnati per il completamento. Si era parlato inizialmente di fine aprile per la consegna, poi “entro giugno” e almeno questa seconda previsione dovrebbe essere rispettata.

L’apertura – ci fa sapere il direttore dei lavori, l’ingegnere Antonio Rizzo – dovrebbe avvenire nella settimana compresa tra il 17 e il 22 giugno. E se così sarà, si tratterebbe di una piccola svolta per il traffico cittadino. Soprattutto per chi utilizza spesso la via La Farina, scontrandosi con gli intasamenti cronici dovuti all’alto numero di auto e ai parcheggi in doppia fila, che in alcuni tratti sembrano un nemico impossibile da battere. Quei 700 metri potrebbero già fare la differenza, ma non è finita. Dopo ci si concentrerà ulteriormente sul cantiere di via Santa Cecilia. Poi toccherà al cavalcavia e al tratto sud, che allungherà la via Don Blasco di 200 metri.