Via don Blasco. Ancora due settimane per l’apertura del nodo Santa Cecilia

Ultimi ritocchi, via libera entro fine settembre

“Serviranno ancora due settimane” prima dell’apertura del nodo Santa Cecilia, nella nuova via don Blasco. La settimana giusta dovrebbe essere quella tra il 22 e il 27 settembre, in pratica entro fine mese.

La previsione è del direttore dei lavori, l’ing. Antonio Rizzo. Perché questi ritardi? “Stiamo controllando l’intero sistema di emergenza predisposto in caso di piogge intense e allagamenti. Sono state installate telecamere selettive per il controllo del fondo del sottopasso e un sistema combinato semaforico che avverte gli utenti in caso di pericolo” – spiega Rizzo.

Il viadottino

Visto che i tempi si sono prolungati, nel frattempo si è cominciato a lavorare lato nord, lì dove dovrà essere demolito e ricostruito il viadottino di collegamento tra il cavalcavia e la vecchia via don Blasco. “Siamo partiti con le opere propedeutiche, come l’eliminazione dei sottoservizi. Il 15 settembre arriveranno le prime travi in acciaio per il nuovo viadotto, che saranno posizionate in area di cantiere vicina. Dovrebbero arrivare tutte entro fine mese per poi poter ricostruire il viadotto in tempi previsti di circa cinque o sei mesi”.

Quando sarà aperto il nodo Santa Cecilia, “inizieremo la demolizione del viadotto”. Prima non è possibile perché è necessario garantire un accesso all’area, che in questo momento è solo da nord e poi sarà solo da sud.

Il prolungamento a sud

Progetto a parte, invece, quello per il prolungamento della nuova via don Blasco a sud. A ottobre dovrebbe iniziare la demolizione delle baracche di via Quinto Ennio (ne parliamo in questo articolo a parte) e, una volta liberata l’area, andrà costruita la nuova strada che sarà utile a evitare il “tappo” di viale Gazzi. Sarà necessaria, allo sbocco di via Taormina, la realizzazione di una rotatoria per consentire tutti i sensi di marcia e per evitare che gli ingorghi vengano solo spostati.

