Rione Taormina, la via Quinto Ennio verrà demolita un pezzo alla volta VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 09 Settembre 2025 - 13:15

Assegnate le case a 30 famiglie. "Due nuclei non hanno ancora accettato il nuovo alloggio"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il mese prossimo torneranno le ruspe nel rione Taormina. L’Ufficio commissariale al Risanamento è pronto a partire con le demolizioni di via Quinto Ennio. Si procederà un pezzetto alla volta: la via che costeggia il muro della caserma di Minissale verrà suddivisa in lotti. Una volta liberata da tutte le baracche qui sorgerà una nuova strada di collegamento fra la via Adolfo Celi e la nuova via Don Blasco.

2 famiglie non hanno ancora accettato il nuovo alloggio

Una parte della via Quinto Ennio è disabitata da tempo e alcune baracche sono già piene di rifiuti. Nel mese di luglio sono state assegnate le case alle 32 famiglie rimaste in questa e in altre piccole vie vicine. “Di questi nuclei 30 stanno già procedendo con il trasferimento nei nuovi alloggi mentre due non hanno ancora accettato. Siamo in fase di discussione per trovare una soluzione e partire con i lavori”, dichiara il sub commissario, Santi Trovato.

  1. No comment 9 Settembre 2025 13:37

    Due non hanno accettato la beneficenza della città, che se ne vadano in affitto con i loro soldi e dove vogliono loro.

    1
    0
