Vigilia di Messina - Monopoli. Pacciardi e Giunta: "Ora siamo sulla strada giusta" VIDEO - Tempostretto

Durante un incontro all'oratorio dei salesiani di San Matteo a Giostra abbiamo ascoltato le opinioni di Pacciardi e Giunta. Presente a giocare coi ragazzi anche Emmausso

MESSINA – Proseguono gli incontri dei calciatori del Messina con i propri tifosi in giro per la città. Dopo gli appuntamenti al Flaghsip Sky e l’incontro a Piazza Cairoli i calciatori si sono ritrovati all’oratorio dei salesiani San Matteo di Giostra. Ospiti di don Angelo Grasso, il vice parroco, Federico Pacciardi, Francesco Giunta e Michele Emmausso hanno passato un’ora abbondante con i tanti bambini accorsi per calciare il pallone insieme ai loro campioni, farsi firmare degli autografi e scattarsi qualche selfie.

Oggi però è la vigilia del match che chiuderà il 2023 del Messina e anche il girone di andata della serie C. I biancoscudati ospiteranno domani sera il Monopoli, sfida che in caso di vittoria consentirebbe di passare le feste fuori dalla griglia playout. Motivo per cui non bisogna commettere disattenzioni ed essere cinici in campo. Come detto non ci sarà Emmausso, squalificato, mentre sembra sicura l’assenza, per infortunio, di Buffa. Convalescenti e tornati ad allenarsi Lia, reduce da un problema alla caviglia, e Plescia, che si è operato lunedì e potrebbe essere comunque impiegato.

Pacciardi: “Abbiamo trovato la quadra”

Il difensore romano nelle ultime tre partite è stato al fianco di Manetta al centro della difesa e il Messina non ha subito gol. Non potendo dire con certezza se si tratti di un caso o meno sorvoliamo sull’argomento e ci concentriamo sul buon momento di forma che sta vivendo adesso la squadra: “Dopo quel terribile mese di novembre – dichiara Pacciardi – ci siamo compattati e contro il Monterosi abbiamo dato tutto e siamo arrivati alla vittoria. Questo ci ha permesso di lavorare con più serenità, ci alleniamo con più tranquillità e siamo sulla strada giusta”.

Riguardo la sfida di venerdì sera ha aggiunto: “La partita contro il Monopoli sarà importante perché potremo tirarci fuori dalla griglia playout. La squadra ha ricevuto le critiche giustamente e adesso sentiamo invece il calore della gente che ci fa piacere e soprattutto ci stimola. Venerdì dovremo essere concentrati sul nostro percorso, sappiamo che il Monopoli viene da un momento negativo e vorrà riscattarsi, come successo a noi, in un periodo in cui le cose non vanno bene cerchi la quadra. Personalmente mi sto trovando bene negli schemi, in quel periodo negativo abbiamo curato qualcosa anche a livello difensivo”.

Giunta: “So cosa stanno provando questi ragazzi”

Francesco Giunta è cresciuto in città a Messina, all’Annunziata precisamente, e sa bene l’emozione che lui e i due compagni hanno regalato mercoledì pomeriggio ai ragazzi dell’oratorio San Matteo. “È bello essere qui in mezzo a questi ragazzi – spiega Giunta – sono cresciuto in strada e so cosa vuol dire per loro vedere qualcuno che ce l’ha fatta”.

Testa al Monopoli: “Ci stiamo preparando bene – prosegue Giunta – siamo con la testa più libera e venerdì sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione. Dobbiamo stare svegli e sul pezzo, e anche approfittare delle difficoltà che vivono loro e alcune loro lacune. Un bilancio del campionato? Le sconfitte sul nostro cammino hanno pesato ma sono state giuste. Al tempo stesso abbiamo lasciato punti per strada, penso comunque che le squadre forti del girone, Casertana e Benevento, verranno fuori e chissà se la Juve Stabia riuscirà a mantenere questo ritmo”.