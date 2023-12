Messina all’ultima dell’anno col Monopoli per uscire dalla griglia playout - Tempostretto

Ultima partita anche del girone d'andata venerdì sera ore 20:45 al Franco Scoglio. I pugliesi arrivano da quattro sconfitte consecutive e hanno esonerato l'allenatore

MESSINA – Al Franco Scoglio l’ultimo match del 2023 del Messina. Lo stadio di Sanfilippo sarà teatro della 19ª giornata del girone C, che chiuderà anche il girone di andata. Avversario il Monopoli e fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di venerdì 22 dicembre. A dirigere la sfida sarà Rodolfo Baratta di Rossano, coadiuvato da Di Meo (Nichelino) e Munitello (Gradisca d’Isonzo), quarto ufficiale Zito (Rossano).

Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 18 punti e, in base a come terminerà la sfida del Franco Scoglio, una delle due potrebbe passare un Natale più sereno fuori dalla griglia playout. I due gruppi arrivano a questo ultimo appuntamento dell’anno solare in modi differenti: il Messina ha lasciato la crisi alle spalle con 7 punti su 9 disponibili nelle ultime tre giornate; il Monopoli invece arriva dalle ultime quattro in cui ha subito altrettante sconfitte consecutive.

Tra le file del Monopoli figurano due ex del Messina: Manuel Ferrini e Antony Angileri. Mancherà sicuramente Hamlili in mediana perché espulso nell’ultima sfida giocata, come al Messina mancherà Emmausso che nell’ultima giornata si è viste sventolare in faccia il quinto cartellino giallo della sua stagione. Dubbi che saranno risolti nelle prossime ore, riguardo l’infermeria, per il Monopoli con Peschetola, Fornasier e De Risio; per il Messina Lia ha smaltito l’infortuno ed è tornato che lavorare seppur a parte, Buffa in terapia e come Plescia, da poco operato alla mano sinistra.

L’avversario Monopoli

I pugliesi nelle ultime quattro hanno segnato una sola volta subendo nove reti, squadra che attraversa un momento di crisi e la società nella giornata di lunedì, dopo lo 0-3 contro il Crotone in casa, con la squadra a chiedere scusa ai propri sostenitori ha esonerato il tecnico Francesco Tomei. Il tecnico adottava un 4-2-3-1 e la formazione biancoverde si è tenuta a galla grazie anche alle reti segnate da Ernesto Starita, vice capocannoniere del girone C, a segno 10 volte sulle 21 totali di tutta la squadra.

La formazione che giocherà in trasferta a Messina lontano dalle mura amiche del “Vito Simone Veneziani” ha raccolto poco fin qui: due vittorie a Torre del Greco (0-1) e Brindisi (1-2) a cui aggiungere un pareggio in casa della Casertana (1-1), tutte le altre partite in trasferta sono state sconfitte con un bilancio di 7 reti segnate e 15 subite.

I precedenti tra Messina e Monopoli

Il conto, considerando le sfide giocate tra i professionisti dal 2015 ad oggi, vede 3 vittorie per il Messina 1 pareggio e 4 vittorie del Monopoli nel totale dei precedenti. L’ultima vittoria biancoscudata contro i pugliesi è datata febbraio 2022 proprio in casa al “Franco Scoglio” dove il Messina può vantare 3 vittorie e una sconfitta che è anche il precedente in riva allo Stretto più recente nella passata stagione.

Lo scorso anno nelle due sfida andata e ritorno il Messina subì due sconfitte. All’andata per 2-0 con papera di Lewandowski nel finale che sul rinvio servì gli avversari, mentre al ritorno a Messina passarono di misura i pugliesi grazie alla rete su situazione da fermo di Bizzotto.

Per trovare un risultato positivo bisogna tornare alla prima stagione in C dell’era Sciotto non all’andata, dove il Messina in casa del Monopoli dopo essere passato in vantaggio fu ribaltato, bensì al ritorno quando fornì una prestazione all’altezza portandosi avanti due reti a zero e sembrava che gli ospiti non fossero in grado di segnarci, e infatti la rete pugliese arrivo dall’autogol di Carillo con la complicità di Lewandowski per il 2-1 finale.

Le due squadre si incontrarono anche nei campionati di Serie C 2015/2016 e 2016/2017. Nella stagione meno recente si registrarono un pari 1-1 in casa del Monopoli e una vittoria a Messina per i biancoscudati per 3-2, mentre nella stagione seguente per i biancoscudati sconfitta in trasferta a Monopoli per 2-1 e al ritorno vittoria in casa a Messina per 1-0.