 Villaggio Matteotti, ingombranti abbandonati davanti la scuola dell'infanzia

Villaggio Matteotti, ingombranti abbandonati davanti la scuola dell’infanzia

Gianluca Santisi

Villaggio Matteotti, ingombranti abbandonati davanti la scuola dell’infanzia

martedì 06 Ottobre 2026 - 19:45

Secondo una mamma, che ha denunciato la situazione e chiede interventi, i rifiuti sono lì dall'inizio dell'anno scolastico

MESSINA – Rifiuti ingombranti davanti all’ingresso della sezione dell’infanzia dell’Istituto Paradiso, plesso Beata Eustochia, che si trova temporaneamente al Villaggio Matteotti, zona Annunziata. La segnalazione è della mamma di una bambina che frequenta la scuola.

“La situazione – spiega – si ripete da un anno ed oltre. Gli ingombranti sono lì dall’inizio della scuola e non è concepibile che all’ingresso di un istituto scolastico, di qualsiasi grado sia, ci si ritrovi una situazione del genere. Oltre alla spazzatura ed al degrado della zona ci ritroviamo ogni giorno a fare i conti con la presenza di persone che vivono accampate lì vicino per accedere agli uffici immigrazione presenti accanto la scuola”.

La mamma ha quindi chiesto alle istituzioni “di provvedere in qualche modo alla risoluzione delle suddette problematiche e di ripristinare le condizioni igienico sanitarie alquanto precarie”.

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