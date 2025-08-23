 West Nile, come difendersi

West Nile, come difendersi

Alessandra Serio

West Nile, come difendersi

Tag:

sabato 23 Agosto 2025 - 16:00

Consigli e chiarimenti dell'infettivologo Placido Mondello dopo il contagio da Febbre del Nilo anche a Messina

Migliorano le condizioni della messinese di 74 anni ricoverata all’ospedale Papardo per contagio da virus West Nile. L’incidenza dell’infezione non preoccupa le autorità sanitarie ma l’infettivologo Placido Mondello, dirigente medico del Policlinico in pensione e consulente sanitario, spiega come difendersi dai rischi del contagio.

Contagio e categorie a rischio

“Il contagio avviene per puntura di zanzara comune – spiega il dottor Mondello -Il virus non si trasmette però da persona a persona ma nello scambio sangue-sangue, quindi in caso di trasfusione o tra madre e feto”.

“Non ci sono persone più esposte di altre ma ci sono persone che rispondono diversamente, a seconda la loro età e il loro sistema immunitario. Sono quindi esposti ai rischi dei sintomi più gravi gli anziani e chi presenta patologie”.

Cosa si rischia

“Nella gran parte dei casi il virus non presenta sintomi – chiarisce l’infettivologo – Nel 20% dei casi i colpiti possono presentare febbre e dolori, i pazienti più fragili possono accusare cefalee, nausea, vomito e tremori. Circa un paziente su 150 può presentare disturbi neurologici importanti o arrivare alla mortalità”.

Come difendersi

“Ci si difende difendendosi dalle punture di zanzare: quindi utilizzando repellenti cutanei, soprattutto al pomeriggio e la sera, utilizzando abiti coprenti ed evitando la vicinanza all’acqua stagnante, che sia quella dei vasi sul balcone che degli acquitrini”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
“Sversamenti fognari, rifiuti ed emergenza idrica, Giunta Basile in crisi”. La replica di De Luca
Regionali Calabria. Il centrosinistra ufficializza Pasquale Tridico candidato presidente
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED