Zucco: “Mi sono ripreso, domenica vogliamo vincere e portare entusiasmo”

Il centrocampista partito titolare a sorpresa contro la Vibonese si dichiara pronto a qualsiasi chiamata del mister, "ci sta trasmettendo le due idee, i risultati arriveranno"

MESSINA – Emanuele Zucco tornato pienamente in forma sta scalando le gerarchie di mister Vincenzo Feola, partito titolare contro la Vibonese un po’ a sorpresa potrebbe essere utile nel finale di campionato in mezzo al campo. La mezzala di Locri, classe 2004, è in gruppo sin dal primo giorno del (mini)ritiro biancoscudato agli ordini di mister Romano con ds Martello.

Da inizio stagione ha collezionato tredici presenze, di cui sette da titolare, per oltre 600 minuti sul terreno di gioco. Titolare sei volte nelle prime nove, cinque nelle prime cinque partite con Romano, poi ha avuto problemi fisici che l’hanno tenuto a lungo lontano dal campo. Ritornato nelle ultime settimane sta sicuramente crescendo di condizione ed è probabile un maggior impiego suo in mezzo al campo e quasi certamente domenica vista l’assenza per squalifica di Matese.

Intervista ad Emanuele Zucco

Parecchie settimane fuori, ora è tornato titolare e le chiedo come sta?

“Mi sono ripreso, ovviamente le scelte sono condizionate sia per l’aspetto fisico che quello tecnico. Io sono sempre a disposizione della squadra, a qualsiasi chiamata del mister devo rispondere presente sul campo”.

Il Messina non vive un momento positivo, si parla di isolarvi e siete stati in ritiro settimana scorsa. Come la vede?

“Noi siamo un gruppo molto coeso e compatto, cerchiamo di dare il massimo sia in allenamento che in partita. Siamo un po’ penalizzati dai risultati ma secondo me attraverso il gioco e le idee che si sta trasmettendo il mister arriveranno i risultati”.

È qui dall’inizio, quando si doveva rimontare e cancellare la penalizzazione. C’è ora una differenza di motivazione o c’è stanchezza?

“Sicuramente il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di farcela in tutti i modi. Il cambio di allenatori non ha inciso più di tanto, con idee di gioco diverse l’obiettivo è rimasto invariato”.

Ultime partite in casa sono arrivate tre sconfitte. C’è più voglia di fare punti in casa?

“Assolutamente, già da domenica vogliamo vincere e portare entusiasmo. In questo modo soddisfare anche il nostro pubblico”.