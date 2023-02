Tempostrettotv. Il meglio della settimana VIDEO - Tempostretto

Le video news dal 30 gennaio al 4 febbraio: sette giorni vissuti intensamente a Messina

montaggio di Silvia De Domenico, riprese e montaggi di Matteo Arrigo e Silvia De Domenico

MESSINA – Sette giorni da vivere intensamente con Tempostretto dal 30 gennaio al 4 febbraio. 7 giorni con i servizi video del nostro giornale. Si comincia, in questo montaggio, con il problema delle strisce pedonali quasi inesistenti sul viale Regina Elena, lì dove attraversare può diventare davvero pericoloso. E non si tratta di un’emergenza legata a una sola zona, in questo caso con la scuola San Francesco di Paola vicina.

Ma non solo emergenze: questa settimana abbiamo raccontato la passione di Francesco “B-Boy” per l’hip-hop. Una passione trasmessa ai bambini, insegnando gratuitamente all’Istituto Sant’Antonio. “Regalare qualche ora senza pensieri, vedere i loro sorrisi, è la cosa più bella che io possa ricevere in cambio”, rivela.

Da una storia coinvolgente a un tema che deve stare al centro, e non lo è mai abbastanza, dell’agenda politica: l’emergenza abitativa e, in questo caso, la paura degli abitanti del Rione Ferrovieri. “Da 14 anni respiriamo muffa e degrado ma ora è diventato un pericolo abitare qui”, hanno detto davanti alle telecamere. Sono venti famiglie in una situazione allarmante, tra tetti che si sgretolano e case al collasso. “Se il Comune non ci ascolta, occuperemo Palazzo Zanca”, sottolineano. Ed è una storia di emergenza abitativa, che parte da una baracca a Bisconte per approdare in un alloggio pericolante sempre nel Rione Ferrovieri, in via Alessandria, quella di Letteria Alessi, che ha raccontato i disagi vissuti negli ultimi 20 anni della sua vita. “Chiedo al sindaco di trovare una soluzione immediata. Siamo in pericolo”, mette in risalto la signora.

Dalle case pericolanti alle strade dissestate: Federica Mari abita a Santo Stefano Medio in via Felicia, la parte storica del villaggio, fra le sue strette viuzze. Qui ha deciso di creare anche un’attività, aprendo un B&B, ma l’unica via carrabile per raggiungere la struttura passa accanto all’alveo del torrente, strada in teoria non percorribile e quindi lasciata in uno stato di fatto pessimo. Anche questa è Messina e va raccontata per cambiare le cose, per non rassegnarsi. Dai disagi a una storia d’amore e dedizione: quella del cane Ares e di Marta Battello. Pur di curarlo, Marta ha dato fondo ai suoi pochi risparmi, ha preso un treno per 10 lunghe ore con un cane malato che pesa 32 kg e lo ha portato nell’unico centro in Italia specializzato in oncologia veterinaria a Boogna. L’obiettivo è allungargli la vita e la loro, quella di Marta e Ares, è una storia che sintetizza il rapporto unico che si crea tra un cane e chi se prende cura.

Dal mondo degli animali al tesoro naturale dei laghi di Ganzirri e di Capo Peloro. Un patrimonio da tutelare, celebrato in occasione della Giornata mondiale delle zone umide, con una serie di associazioni impegnate in campo ambientale. Molto si può fare in questo campo ma i viaggi in video di Tempostretto continuano a fare zig zag tra tesori e disservizi e problemi. Alcuni clamorosi come uno dei 27 impianti sportivi censiti dalle Municipalità: la piscina di San Licandro. “Si tratta di una struttura che gran parte dei messinesi non conosce, proprio perché non è mai stata completata, nonostante finanziamenti del Credito sportivo, mutui e lavori iniziati. Poi l’abbandono e ora ciò che resta è uno scheletro di pietra e calcinacci, invaso da piante ed erbe selvagge, che crescono a dismisura intorno a muri, scale e perfino alla vasca, già scavata ma mai completata”, si legge nell’articolo che accompagna il servizio.

Dall’impianto fantasma alla Badiazza da recuperare

Da un impianto fantasma a una realtà storica e culturale che Messina deve recuperare: la Badiazza, la chiesa normanna che merita di ritornare all’antica bellezza. Dopo anni di attesa i lavori erano stati finalmente avviati dalla Regione siciliana nel giugno 2022, ma da qualche mese il silenzio. In più non c’è nessun autobus che arriva e nessun servizio di trasporto pubblico locale. E siamo in attesa di aggiornamenti da parte della Soprintendenza.

Da non perdere, inoltre, gli aggiornamenti meteo con il nostro esperto Daniele Ingemi. Aria gelida in arrivo e poi possibile neve a bassa quota, come previsione, tra scenari unici.

