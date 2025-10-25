Campione di enduro sogna un’impresa per Messina: “Attraverserò lo Stretto su una moto da cross” VIDEO

Il messinese Giuliano Mancuso ha vinto il campionato italiano a soli 20 anni, ora punta ad un nuovo record. "Progetto una moto che cavalchi l'acqua"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nato e cresciuto fra le moto. Dopo diversi titolo regionali il messinese Giuliano Mancuso ha vinto il suo primo campionato italiano di enduro a soli vent’anni. Un sogno che si è realizzato ma quello nascosto in fondo al cassetto sin da quando era bambino è un altro. Ovvero attraversare lo Stretto di Messina su una moto da cross. Sembra un’impresa impossibile e invece lui ci crede e sogna di portarla a termine.

“Stiamo progettando una moto che cavalchi l’acqua”

“Stiamo lavorando alla progettazione di una moto da cross che con delle opportune modifiche possa cavalcare l’acqua”, racconta Mancuso. La sua impresa partirà da Capo Peloro per raggiungere la sponda calabrese in sella ad una moto che solitamente corre sulle piste da cross. “Io ci credo tanto e vorrei che il mio progetto diventasse occasione per far conoscere Messina e la sua bellezza”, aggiunge il campione.

Dopo l’impresa del funambolo Jaan Rose

L’anno scorso un’impresa altrettanto impossibile aveva tenuto tutta la città col fiato sospeso. L’attraversamento dello Stretto su un filo d’acciaio teso fra i due piloni aveva mostrato la bellezza di Messina a tutto il mondo. Per due giorni le immagini aeree della città sono apparse su canali televisivi nazionali e internazionali, social e webtv.

“L’impresa del 2024 mi ha fatto tornare la voglia di provarci”

“L’impresa di Jaan Rose ha fatto tornare in me la voglia di provarci. E’ un progetto che ho in testa da diversi anni ma non avevo le competenze per realizzarlo davvero. Oggi sento che è giunto il momento di dare forma al mio sogno”, conclude Giuliano Mancuso.