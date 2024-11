Cavallotti, la terrazza in disuso diventa un parcheggio panoramico VIDEO

Dai nuovi posti auto del quinto piano si possono ammirare Duomo, Montalto, Cristo Re e Madonnina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non era mai stata utilizzata come parcheggio, sin da quando fu costruito il Cavallotti. La terrazza panoramica è sempre rimasta abbandonata e in disuso, oggi invece conta 77 nuovi posti auto, di cui due per persone con disabilità. Con l’apertura alle auto del quinto e ultimo piano la capienza complessiva della struttura sale a quasi 400 posti.

Da lassù si può osservare un panorama unico su Messina. Si vede tutto il centro della città, la Cattedrale, Montalto e Cristo Re. Ma anche la Madonnina del Porto, la Dogana e quello che un giorno diventerà l’I-Hub tecnologico di Messina.

Ad inaugurare il nuovo e ultimo piano del Cavallotti la nuova presidente di Atm, Carla Grillo, i consiglieri d’amministrazione Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone, il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Un parcheggio sicuro, videosorvegliato, illuminato, automatizzato e cardioprotetto“, commenta la presidente Grillo. E conclude: “Invito i messinesi a usare i parcheggi dedicati ed evitare così la sosta selvaggia”.